Кроос проводить 100 матч за Реал в Лізі чемпіонів

Німець досягнув ювілейної позначки.

Реал в рамках поєдинку другого тура групового етапу Ліги чемпіонів грає на виїзді проти Наполі.

З перших хвилин цього протистояння у складі Реала з'явився Тоні Кроос, для якого гра стала 100 у футболці мадридці в Лізі чемпіонів.

Німецький півзахисник перейшов до стану "вершкових" влітку 2014 року та з того моменту відіграв 426 поєдинків, в яких відзначився 28 голами та 91 асисатом.

Нагадаємо, що цього літа Тоні Кроос відмовився від пропозиції клубу з Саудівської Аравії та подовжив контракт з Реалом.