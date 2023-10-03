Ліга чемпіонів. Група B. Напередодні

ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАД ФЕЛІКС БОЛАР, ЛАНС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ланс став однією з головних сенсацій минулого сезону в європейському футболі в цілому, в результаті якого він зміг фінішувати на другому рядку в таблиці Ліги 1, відставши від чемпіонського Парі Сен-Жермен лише на одне очко. Однак старт нинішньої кампанії для команди Франка Хайса видався вкрай далеким від того, що ми бачили в минулому розіграші. Після продажу лідерів у літнє трансферне вікно на даний момент Ланс іде поблизу зони вильоту чемпіонату Франції, зумівши завдяки останнім двом перемогам над Страсбуром і Тулузою дещо виправити своє плачевне становище. Перший тур у Лізі чемпіонів, у свою чергу, приніс команді виїзну нічию з Севільєю, проте не забуваємо, що іспанський клуб зараз і сам перебуває у кризі.

Що стосується Арсеналу, "каноніри" з точки зору результатів утримують високу планку, яку вони підвищили для себе за підсумками минулого сезону, в ході якого вони вели безпосередню боротьбу за чемпіонський титул і лише на фінішній прямій упустили "золото" на користь досвідченішого Манчестер Сіті . Нову кампанію підопічні Мікеля Артети розпочали з виграного Суперкубку Англії у поєдинку з "містянами", і зараз вони поки що не знають поразок з урахуванням виступів абсолютно у всіх турнірах. П'ять перемог та дві нічиї на даний момент дозволяють Арсеналу посідати третє місце в АПЛ, а свій шлях у Лізі чемпіонів лондонці розпочали з розгромної перемоги над ПСВ. Безперечно, "каноніри" є головними фаворитами групи B у ЛЧ, тому будь-який інший результат, крім першого місця на груповому етапі, буде розцінюватися як невдача. Але на щастя рівень суперників все ж дозволяє тренерському штабу Артети використовувати ротацію складу.

За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,62, тоді як потенційний успіх Ланса оцінюється показником 5,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ланс: Самба - Граді, Дансо, Медіна - Агілар, Абдул Самед, Менді, Мачадо - Сотока, Фульгіні - Ваї

Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріел, Ківьор — Вієйра, Жоржиньо, Гаверц — Нельсон, Нкетіа, Троссар

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