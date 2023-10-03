Ліга чемпіонів. Група B. Напередодні

У рамках квартету B групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Ланс зіграє проти лондонського Арсеналу, тоді як ПСВ прийме на своєму полі Севілью.
ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАД ФЕЛІКС БОЛАР, ЛАНС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Ланс став однією з головних сенсацій минулого сезону в європейському футболі в цілому, в результаті якого він зміг фінішувати на другому рядку в таблиці Ліги 1, відставши від чемпіонського Парі Сен-Жермен лише на одне очко. Однак старт нинішньої кампанії для команди Франка Хайса видався вкрай далеким від того, що ми бачили в минулому розіграші. Після продажу лідерів у літнє трансферне вікно на даний момент Ланс іде поблизу зони вильоту чемпіонату Франції, зумівши завдяки останнім двом перемогам над Страсбуром і Тулузою дещо виправити своє плачевне становище. Перший тур у Лізі чемпіонів, у свою чергу, приніс команді виїзну нічию з Севільєю, проте не забуваємо, що іспанський клуб зараз і сам перебуває у кризі.
Що стосується Арсеналу, "каноніри" з точки зору результатів утримують високу планку, яку вони підвищили для себе за підсумками минулого сезону, в ході якого вони вели безпосередню боротьбу за чемпіонський титул і лише на фінішній прямій упустили "золото" на користь досвідченішого Манчестер Сіті . Нову кампанію підопічні Мікеля Артети розпочали з виграного Суперкубку Англії у поєдинку з "містянами", і зараз вони поки що не знають поразок з урахуванням виступів абсолютно у всіх турнірах. П'ять перемог та дві нічиї на даний момент дозволяють Арсеналу посідати третє місце в АПЛ, а свій шлях у Лізі чемпіонів лондонці розпочали з розгромної перемоги над ПСВ. Безперечно, "каноніри" є головними фаворитами групи B у ЛЧ, тому будь-який інший результат, крім першого місця на груповому етапі, буде розцінюватися як невдача. Але на щастя рівень суперників все ж дозволяє тренерському штабу Артети використовувати ротацію складу.
За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,62, тоді як потенційний успіх Ланса оцінюється показником 5,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,30.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Ланс: Самба - Граді, Дансо, Медіна - Агілар, Абдул Самед, Менді, Мачадо - Сотока, Фульгіні - Ваї
Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріел, Ківьор — Вієйра, Жоржиньо, Гаверц — Нельсон, Нкетіа, Троссар
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАДІОН ФІЛІПС, ЕЙНДГОВЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
ПСВ – справжня гроза нідерландської Ередевізі на старті нового сезону. Підопічні Петера Боша, який очолив команду влітку та привів разом із собою низку якісних виконавців, у перших семи турах внутрішнього чемпіонату здобули сім перемог, що дозволяє команді заслужено очолювати турнірну таблицю при тому, що паралельно доводилося проходити кілька етапів кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – та пройти їх зрештою успішно. Проте вже в першому поєдинку групового етапу гравцям ПСВ довелося стати жертвою лондонського Арсеналу на Емірейтс Стедіум — "каноніри" тоді проводили свій перший матч у ЛЧ з сезону-2016/17, тому були вкрай мотивовані порадувати своїх уболівальників і в результаті завдали нідерландському гранду розгромної поразки з рахунком 0:4.
Але Ланс та Севілья – це за рівнем далеко не Арсенал, тому ПСВ варто насамперед сподіватися на місце у плей-оф Ліги чемпіонів саме за рахунок набору очок у матчах із цими двома командами. І розпочати нідерландці можуть з іспанського колективу, який ще з минулого сезону був справжнім розчаруванням на внутрішній арені, але зміг якимось дивом виграти свою улюблену Лігу Європи під керівництвом вже нового головного тренера Хосе Луїса Менділібара. Проте варто визнати той факт, що прагматичного стилю поточного керманича Севільї на старті нового сезону не вистачає для досягнення хоча б середніх результатів. 15 місце у таблиці Ла Ліги – це те, чим зараз змушена задовольнятися Севілья. Одне набране очко на власному полі в першому матчі Ліги чемпіонів з Лансом, який до цього програв чотири з п'яти стартових поєдинків Ліги 1 при одній нічиїй, — це також не вселяє якогось оптимізму щодо можливих майбутніх успіхів андалусійців.
За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Петера Боша. Так, на перемогу ПСВ пропонується коефіцієнт 2,01, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 3,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПСВ: Бенітес — Тезе, Белла-Котчап, Боскальї, ван Анголт — Тілльман, Сайбарі, Вірман — Бакайоко, Де Йонг, Ланг
Севілья: Дмитрович - Навас, Баде, Рамос, Акунья — Жордан, Фернандо, Ракітич - Окампос, Ен-Несірі, Лукебакіо
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:0