Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи D.

Другий тур групового етапу нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 3 жовтня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи D увечері на нас очікують два протистояння: міланський Інтер прийматиме на своєму полі лісабонське Бенфіку, а на австрійський Зальцбург очікує домашня зустріч проти іспанського Реала Сосьєдад.

ЗАЛЬЦБУРГ — РЕАЛ СОСЬЄДАД

Вівторок, 3 жовтня, 19:45. Ред Булл Арена (Зальцбург). Головний арбітр — Бартош Франковські (Польща). Пряма трансляція на MEGOGO

У другому турі цього квартету напередвизначені "фаворити" та "аутсайдери" гратимуть поміж собою в рамках цих самих названих мінігруп. Але як можна вважати аутсайдером австрійський Зальцбург, якщо він уже має за плечима успішний досвід на Да Луж проти лісабонської Бенфіки (2:0), а іспанський Реал Сосьєдад левову частину домашньої гри возив міланський Інтер (1:1). Схоже, потрібна переоцінка цього захоплюючого квартету.

Спрогнозувати потенційний успіх Зальцбурга в поточній кампанії групового етапу було справо не з складних, навіть не маючи достатнього рівня ознайомленості із справами в австрійській Суперлізі. Концерн Ред Булл працює на повну потужність, а його представники постійно присутні в єврокубкових змаганнях, тож рано чи пізно вся ця система має давати конкретні результати. Власне, свідками цього ми й стали в першому турі, де лише ентузіасти могли спрогнозувати настільки впевнену перемогу "червоних биків".

Особливо зупинятись на справах команди Герхарда Штрюбера в чемпіонаті Австрії не має сенсу, хоча й там справа не обходиться без випадкових утрат очок у матчі проти Лінца (0:1) чи Штурма Грац (1:1), чого в попередніх кампаніях за Зальцбургом майже не спостерігалось. Але все одно є ще враження, що проєкт складу є нестійким, як це було за часів виступу Ерілнга Голанда в цьому клубі, тому РБ дійсно ще може дуже сильно хитати.

Хоча, напевно, точно не так сильно хитати, як Реал Сосьєдад на старті цього сезону, коли команда Іманола Альгуасіля просто не могла здобути довгоочікувану перемогу на грала внічию проти Жирони, Сельти та Лас-Пальмаса. На додачу до поразки в королівському дербі від Реала (1:2), нічийний результат проти Інтера в першій грі (1:1) виглядав ще нічого, хоча й було трохи розчарування через утрачену перемогу на останніх хвилинах.

Але після того Сосьєдад неначе підмінили й він вигравав у всіх трьох наступних зустрічах, нехай вони й відбувались проти суперників явно не рівня Ліги чемпіонів: Хетафе, Валенсії та Атлетіка. Особливо перемога в баскському дербі минулими вихідними потішила фанатів команди Альгуасіля, тому настрій у команди буде відповідним. А ще є потреба закрити гештальт у вигляді відсутності перемог над Зальцбургом у короткотривалій історії особистих стосунків.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зальцбург: Шлагер — Дедич, Соле, Павлович, Терзич — Бідструп, Гурна-Дуат, Глух, К’єргор — Шимич, Конате.

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Елустондо, Ле Норман, Муньйос — Шо, Субіменді, Браіс, Меріно — Фернандес, Оярсабаль.

Не зіграють: Гіндо, Діамбу, Оморегі, Вальнер, Око, Фернандо — Меркеланс, Тірні, Одріосола.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

ІНТЕР — БЕНФІКА

Вівторок, 3 жовтня, 22:00. Джузеппе Меацца (Мілан). Головний арбітр — Данні Маккеллі (Нідерланди). Пряма трансляція на MEGOGO

Були певні підозри щодо цього квартету з приводу того, що склад його учасників, якщо вже не назвати рівним, то хоча б наближеним до цієї самої рівності. І вже перший тур підтвердив ці здогадки, бо так звані "фаворити" на двох здобули лише один заліковий бал, забивши при цьому тільки один м’яч у ворота команд, яких, як здавалось, мали обходити чи не з самого початку групового етапу.

Але реалії складаються інакше. Міланський Інтер почав сезон дуже потужно, а після розгрому в дербі проти Мілана (5:1) почало здаватись, що ось він — новий чемпіон перед нами. Однак потім був той самий візит до Сосьєдаду, де "змії" були змушені рятуватись від поразки з голом на останніх хвилинах основного часу (1:1). Ніхто тоді не зрозумів, що трапилось із командою Сімоне Індзагі та фіналістом попереднього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА за сумісництвом.

А трохи згодом "нерадзуррі" зазнали й першої поразки в новій кампанії, удома проти Сассуоло, тож уболівальники почали трохи нервувати на тлі наближення чергового іспиту в єврокубках. Перемога над Салернітаною на виїзді (4:0), безперечно, трохи покращила їм настрій, але загальний рівень занепокоєності не спав.

І недаремно нервують фанати Інтера, оскільки від домашньої гри проти лісабонської Бенфіки буде дуже багато залежати в подальшому. Португальці взагалі програли в першому матчі австрійському РБ Зальцбург, та ще й на власному полі, та ще й із вилученням на початку гри й двома привезеними пенальті, один із яких український воротар Анатолій Трубін був змушений підчищати фактично за собою. Раптово з’ясувалось, що несподіванки по типу поразки від Боавішти на старті кампанії (3:2) можуть бути для славетного клубу не поодинокими випадками, тож до всякого потрібно бути готовими.

Але "червоні" відтоді повернулись до смуги перемогу, а на вихідних узагалі здолали вдома Порту (1:0), тож і Трубін цього сезону, як і Шахтар, зустрівся з "драконами". Тільки із значно кращими наслідками для себе й команди. Але наразі фокус уваги команди Рогера Шмідта сконцентрований виключно на Лізі чемпіонів, бо одна справа "випадково" програти на старті турніру, а інша — істотно погіршити шанси на вихід до наступного раунду вже за підсумками другого туру. Трагедії, звісно, у Бенфіці наразі ніхто не робить, але сигнали надійшли не з приємних.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро, Тюрам.

Бенфіка: Трубін — Ба, Отаменді, Морато, Аурснес — Кекчю, Невеш — Ді Марія, Маріу, Р. Сілва — Муса.

Не зіграють: Арнаутович, Куадрадо, Сенсі, Фраттезі — А. Сілва.

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