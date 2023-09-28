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Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів на тлі нових подробиць у справі Негрейри

28 вересня 2023

Гравці Барселони, getty images

Каталонці потрапили у важку ситуацію.

Голова Слідчого суду Барселони Хоакін Агірре постановив, що каталонський клуб порушив закон, виплативши близько 7,5 мільйонів євро компаніям Негрейри в період з 2001 по 2018 рік.

Як повідомляє видання As, УЄФА може включити Барселону з Ліги чемпіонів на фоні нових подробиць у судовому процесі.

Зазначимо, що в липні каталонців тимчасово допустили до участі в турнірі та запевнили, що можуть виключити в будь-який момент.

Втім, стверджується, що в УЄФА налаштовані прийняти рішення після остаточного вердикту суду, однак якщо відповідним експертам здасться, що вина очевидна, тоді це може відбутись раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Федерації футболу Іспанії проходять обшуки по "справі Негрейри".

 

Джерело: AS

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eldebate.com 28 вересня 2023 Іспанський суд звинуватив Барселону у хабарництві у справі Негрейри
Хав'єр Тебас, getty images 26 вересня 2023 Тебас не виключає, що Барселону можуть прибрати з Ла Ліги через "справу Негрейри"
RFEF, Getty Images 28 вересня 2023 У Федерації футболу Іспанії проходять обшуки по "справі Негрейри"
   