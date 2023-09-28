Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів на тлі нових подробиць у справі Негрейри

Каталонці потрапили у важку ситуацію.

Голова Слідчого суду Барселони Хоакін Агірре постановив, що каталонський клуб порушив закон, виплативши близько 7,5 мільйонів євро компаніям Негрейри в період з 2001 по 2018 рік.

Як повідомляє видання As, УЄФА може включити Барселону з Ліги чемпіонів на фоні нових подробиць у судовому процесі.

Зазначимо, що в липні каталонців тимчасово допустили до участі в турнірі та запевнили, що можуть виключити в будь-який момент.

Втім, стверджується, що в УЄФА налаштовані прийняти рішення після остаточного вердикту суду, однак якщо відповідним експертам здасться, що вина очевидна, тоді це може відбутись раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Федерації футболу Іспанії проходять обшуки по "справі Негрейри".