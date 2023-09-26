Шахтар оголосив про старт продажу квитків на матч із Барселоною в Гамбурзі

Реалізація квитків на поєдинок Ліги чемпіонів відбуватиметься в два етапи.

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів на донецький Шахтар очікує номінально домашня зустріч із каталонською Барселону, що відбудеться 7 листопада о 18:45 за місцевим часом на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", розпочався продаж квитків на це протистояння, який проходитиме у два етапи.



26 вересня стартує пріоритетний продаж квитків для власників абонементів ФК Шахтар, які можуть відвідати матчі у Гамбурзі, власників абонементів ФК Гамбург та членів клубу HSV.



27 вересня об 11:00 за київським часом розпочнеться вільний продаж квитків (у разі наявності) для всіх охочих, проте один уболівальник зможе придбати до чотирьох квитків в одні руки.

Вартість квитків не вточнюється — за цією інформацією потрібно окремо звертатися за наведеними контактами на сайті Шахтаря за посиланням вище, проте вказано, що діє система динамічного ціноутворення: зі зменшенням кількості доступних місць певної категорії ціна може зростати.