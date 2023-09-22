Тете — автор найкращого гола тижня у Лізі чемпіонів

Колишній гравець донецького "Шахтаря" красиво вразив ворота Копенгагена.

Нападника турецького Галатасараю Тете було визнано автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів стартового туру групового етапу турніру.

Свій м'яч колишній гравець донецького Шахтаря забив у ворота данського Копенгагена (2:2).

Для турецької команди цей гол став рятівним, і він вберіг її від поразки – його було забито на 88 хвилині.

У боротьбі за нагороду Тете випередив нападника Барселони Жоау Феліша, півзахисника Ланса Анжело Фульгіні та воротаря Лаціо Івана Проведеля.

Раніше повідомлялося, що кривдник Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.