Тете — автор найкращого гола тижня у Лізі чемпіонів

Нападника турецького Галатасараю Тете було визнано автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів стартового туру групового етапу турніру.
Свій м'яч колишній гравець донецького Шахтаря забив у ворота данського Копенгагена (2:2).
Для турецької команди цей гол став рятівним, і він вберіг її від поразки – його було забито на 88 хвилині.
У боротьбі за нагороду Тете випередив нападника Барселони Жоау Феліша, півзахисника Ланса Анжело Фульгіні та воротаря Лаціо Івана Проведеля.
Раніше повідомлялося, що кривдник Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.