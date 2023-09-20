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Манчестер Юнайтед
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-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Зінченко зіграє з перших хвилин проти ПСВ у Лізі чемпіонів

20 вересня 2023

Олександр Зінченко, Getty Images

Для 26-річного українця це буде 38 матч у складі лондонського клубу.

Сьогодні, 20 вересня, відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому лондонський Арсенал на своєму полі прийме ПСВ із Нідерландів.

Тренерський штаб на чолі з Мікелем Артетою вже визначився зі стартовим складом на гру і він вирішив випустити з перших хвилин українського захисника Олександра Зінченка.

Для 26-річного українця це буде 38 матч у складі лондонського клубу – за цей час Олександр забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Також додамо, що Зінченко виступав у складі ПСВ у сезоні-2016/17 на правах оренди. На його рахунку 17 матчів та чотири асисти.

Нагадаємо, матч Арсенал — ПСВ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.

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