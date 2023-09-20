Зінченко зіграє з перших хвилин проти ПСВ у Лізі чемпіонів

Для 26-річного українця це буде 38 матч у складі лондонського клубу.

Сьогодні, 20 вересня, відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому лондонський Арсенал на своєму полі прийме ПСВ із Нідерландів.

Тренерський штаб на чолі з Мікелем Артетою вже визначився зі стартовим складом на гру і він вирішив випустити з перших хвилин українського захисника Олександра Зінченка.

Для 26-річного українця це буде 38 матч у складі лондонського клубу – за цей час Олександр забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Також додамо, що Зінченко виступав у складі ПСВ у сезоні-2016/17 на правах оренди. На його рахунку 17 матчів та чотири асисти.

Нагадаємо, матч Арсенал — ПСВ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.