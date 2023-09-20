Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи D.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіоном між собою зіграють Бенфіка та Зальцбург, а також Реал Сосьєдад та Інтер.

Бенфіка – Зальцбург

20 вересня, 22:00, стадіон Ештадіу ду Бенфіка, Лісабон. Арбітр зустрічі — Халіл Мелер (Туреччина)

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Вигравши титул чемпіона Португалії, Бенфіка автоматично кваліфікувалася у груповий етап Ліги чемпіонів. Колектив Шмідта намагатиметься подолати стадію 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, що не вдавалося у попередніх сезонах. Минулого сезону португальський клуб зумів виграти складну групу, в якій були ПСЖ, Ювентус та Маккабі Хайфа. Більше того, Бенфіка двічі зіграла внічию із французьким клубом.

У поточній кампанії у Бенфіки добре йдуть справи в чемпіонаті: одна поразка за чотирьох перемог, що дозволило закріпитися в лідерах у турнірній таблиці. До речі, в останньому матчі чемпіонату за Бенфіку дебютував Анатолій Трубін. Очікуємо, що українець вийде у стартовому складі на гру проти Зальцбурга.

У австрійської команди шість перемог та одна нічия на старті сезону, що говорить про те, що Зальцбург перебуває у чудовій формі. При цьому, перша втрата очок відбулася в суботу, коли команда зіграла внічию проти Штурма (2:2).

За версією букмекерів, Бенфіка — фаворит майбутньої зустрічі: перемога португальської команди оцінюється коефіцієнтом 1.45, а австрійської — 7.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.95.

Орієнтовні склади:

Бенфіка: Трубін – Бах, Сілва, Отаменді, Аурснес – Невеш, Кокчу – Ді Марія, Сілва, Маріу – Муса.

Зальцбург: Шлагер – Дедіч, Пьонтковські, Байду, Терзич – Бідструп, Гурна-Дауат, К'єргор – Глух – Конате, Шимич.

Не зіграють: Юрасек – Ео, Гіндо, Капальдо, Омореги, Ратков, Валнер, Діамбу, Око, Фернанду.

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прогноз 2:1

Сосьєдад — Інтер

20 вересня, 22:00, стадіон Аноета, Сан-Себастьян. Арбітр зустрічі — Майкл Олівер (Англія)

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Інтер добре розпочав сезон у Серії А, незважаючи на те, що були певні питання щодо гри. "Нерадзурі" здавалися важкими та повільними, що Сімоне Індзагі залишався задоволений лише грою в обороні. Тим не менш, Інтер – лідер чемпіонату Італії і пропустив лише один гол у поточній кампанії.

Особливо здорово Інтер зіграв проти Мілана в дербі: команда почала розривати опонента з перших хвилин, а підсумковий рахунок взагалі був непристойним — 5:1 на користь колективу Індзагі.

Сосьєдад стартував у Ла Лізі з трьох нічиїх, потім була перемога над Гранадою, матч із мадридським Реалом, який вийшов непоганим, але за підсумком Сосьєдад поступився. Проте, це був хороший тест перед стартом Ліги чемпіонів, куди "баски" повертаються вперше з 2013 року.

За версією букмекерів, Інтер має більше шансів на перемогу в майбутньому матчі: перемога міланського клубу оцінюється коефіцієнтом 2.41, а Сосьєдада — 3.25. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується пкоазатель 3.25.

Орієнтовні склади:

Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні — Субіменді — Кубок, Мендес, Меріно, Барренечеа — Оярсабаль.

Інтер: Зоммер – Павар, де Врей, Бастоні – Дарміан, Барелла, Асслані, Фраттезі, Дімарко – Арнаутович, Мартінес.

Не зіграють: Сілва, Елустондо – Куадрадо, Чалханоглу.

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