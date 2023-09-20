Янг Бойз — РБ Лейпциг 1:3 Відео голів та огляд матчу 19.09.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 19 вересня 2023 року, 19:45.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ванкдорф у Берні в рамках групи G поміж собою зустрічались швейцарський Янг Бойз та німецький РБ Лейпциг.

Гості блискавично відкрили рахунок уже на третій хвилині, коли Мохамед Сімакан головою завершив подачу кутового з правого флангу — це був перший гол поточного розіграшу головного єврокубкового змагання.

Проте незабаром після середини першого тайму господарі відіграли відставання зусиллями Елії Мешака.

Щоправда, це була ледь не єдина вдала дія команди Рафаеля Вікі біля чужих воріт цього вечора, тоді як футболісти Марко Розе не зупинились і ще двічі засмутили чужого голкіпера під завісу гри.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Янг Бойз — РБ Лейпциг у 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Янг Бойз — РБ Лейпциг 1:3

Голи: Еліа, 33 — Сімакан, 3, Шлагер, 74, Шешкр, 90+2

Янг Бойз: Рачоппі — Беніто, Камара, Аменда, Саїді (Блум, 69) — Гарсія (Перссон 77), Лаупер (Малес 77), Ньяссе (Нсаме 85) — Угрініч, Іттен (Ганвоула 69), Еліа.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Лукеба, Раум — Сімонс (Вернер 87), Кампль, Шлагер, Форсберг (Баумгартнер 79) — Опенда (Ленц 87), Поулсен (Шешко 64).

Попередження: Беніто, Лаупер, Блум — Кампль, Сімонс, Форсберг, Сімакан.