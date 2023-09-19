РБ Лейпциг обіграв Янг Бойз

Завершився матч Ліги чемпіонів.

РБ Лейпциг в рамках поєдинку першого туру групового етапу відправився у гості до швейцарського Янг Бойз й здобув перемогу.

Команда Марко Розе відкрила рахунок вже в дебюті зустрічі завдяки точному удару Сімакана. Втім, згодом Еліа зрівняв рахунок.

"Бики" витратили багато сил для того, що знов вразити ворота супротивника. Це вдалось Шлагеру лише на 74 хвилині, а вже в компенсований час Шешко зняв усі питання щодо переможця.

Янг Бойз — РБ Лейпциг 1:3

Голи: Еліа, 33 — Сімакан, 3, Шлагер, 74, Шешкр, 90+2

Янг Бойз: Рачоппі — Беніто, Камара, Аменда, Саїді (Блум 69) — Гарсія (Перссон 77), Лаупер (Малес 77), Ньяссе (Нсаме 85) — Угрініч, Іттен (Ганвоула 69), Еліа

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Лукеба, Раум — Сімонс (Вернер 87), Кампль, Шлагер, Форсберг (Баумгартнер 79) — Опенда (Ленц 87), Поулсен (Шешко 64)