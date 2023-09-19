Нинішній сезон Ліги чемпіонів стане першим за 20 років, в якому не приймуть участь Роналду та Мессі

19 вересня 2023

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі - Getty Images

Турнір відбудеться без двох топових гравців.

Це буде перша кампанія Ліги чемпіонів УЄФА без Ліонеля Мессі чи Кріштіану Роналду вперше за 20 років - повідомляє Twitter Opta Joe

До цього це було у сезоні-2002/03, коли Кріштіану лише робив перші кроки в академії Спортінга та не пройшов до групового етапу, а Ліонель грав за Ла Масію. 

У наступній кампанії Роналду провів 5 матчів та віддав 1 асист у матчі проти Штутгарта. Мессі дебютував у турнірі в вересні 2004 року. 

Зараз португальський форвард виступає в Ан-Насрі, а аргентинська "десятка" в Інтері Маямі. 

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