Ліга чемпіонів. Група B. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті B.

У рамках квартету B групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: лондонський Арсенал повертається до розіграшу найпрестижнішого єврокубка домашнім матчем проти ПСВ, тоді як Севілья прийме на своєму полі Ланс.

СЕРЕДА, 20 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лондонський Арсенал був відсутній у Лізі чемпіонів з сезону-2016/2017, і нарешті ми бачимо це довгоочікуване повернення "канонірів" у найпрестижніший єврокубковий турнір. Можливим це стало завдяки майже феноменальній та точно сенсаційній минулій кампанії в англійській Прем'єр-лізі, за підсумками якої командою Мікеля Артети посіла підсумкове друге місце. До статусу феноменальної якраз не вистачало чемпіонського титулу. Втім, зупинятися на досягнутому в Арсеналі точно не мають наміру — про це говорить і гучна трансферна літня кампанія клубу, і успішний старт нового сезону, в ході якого також був виграний Суперкубок Англії за підсумками серії пенальті з Манчестер Сіті. Доволі закономірно, що Арсенал також є й фаворитом групи B і навіть реальним претендентом на потенційний успіх у ЛЧ. ПСВ потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів завдяки підсумковому другому місцю у минулому сезоні Ередівізі, в якому команда відстала на сім очок від Феєнорда. Влітку ейндховенці ухвалили рішення змінити тренерський штаб — новим керманичем ПСВ став іменитий фахівець Петер Бош, який у літнє трансферне вікно привів у команду цілу низку якісних виконавців, включаючи повернення Ірвінга Лосано. Так, серед кадрових втрат ПСВ у вічі одразу впадає Хаві Сімонс, який знову став гравцем ПСЖ і перейшов на правах оренди до Лейпцигу, однак і без того нідерландський колектив аж ніяк не виглядає простим суперником. За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,42, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 7,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,20. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Троссар ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо, Белла-Котчап, Дест — Веерман, Схаутен — Бакайоко, Сайбарі, Лосано — де Йонг Не зіграють: Тімбер, Парті, Ельнені — Обіспо, Оппегор, Мауро Жуніор Під питанням: Мартінеллі — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 3:1

СЕРЕДА, 20 ВЕРЕСНЯ, 22:00. РАМОН САНЧЕС ПІСХУАН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОБІАС ШТІЛЕР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Відверто кажучи, Севілья була найпривабливішим суперником із першого кошика під час жеребкування групового етапу ЛЧ. Іспанський колектив повністю провалював минулий сезон Ла Ліги, проте після призначення прагматичного Хосе Луїса Менділібара на посаду головного тренера команді все ж вдалося реабілітувати ситуацію до підсумкового 12-го місця та, що найголовніше, перемогти у своїй улюбленій Лізі Європи. Зараз у Севільї існують фінансові проблеми, клуб залишили низка провідних гравців, та й новий сезон у внутрішній першості видався вкрай невдалим. Чи зможе повернення Серхіо Рамоса допомогти Севільї знову повернути впевненість у собі? Скоро дізнаємось...

Ланс став однією з головних сенсацій європейського футболу в цілому, коли під керівництвом Франка Хайса команді вдалося фінішувати на другому рядку в турнірній таблиці Ліги 1, відставши лише на одне очко від гегемона в особі Парі Сен-Жермен. Проте надій на повторення подібного неймовірного успіху чи хоча б збереження планки на рівні регулярного претендента на єврокубки зараз у Ланса зовсім небагато. Команда повністю провалила старт нової кампанії і зараз займає останнє місце у внутрішній першості. Все-таки літні продажі одночасно двох лідерів дали про себе знати. Ні Лої Опенди, ні Секу Фофана у Лансі вже немає, але показувати у Лізі чемпіонів щось таки треба.

За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Хосе Луїса Менділібара. Так, на перемогу Севільї пропонується коефіцієнт 1,88, тоді як потенційний успіх Ланса оцінюється показником 4,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Севілья: Дмитрович — Хесус Навас, Баде, Серхіо Рамос, Педроса — Соу, Ракітич — Лукебакіо, Олівер Торрес, Окампос — Ен-Несірі Ланс: Самба — Граді, Дансо, Медіна — Франковські, Томассон, Самед, Мачадо — Фульгіні, Вахі, Сотока Не зіграють: Акунья, Ньянзу, Маркао — Кабо, Фаріньєс, Нампалі Менді, Перейра да Кошта Під питанням: ... — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди вперше зіграють в своїй історії.

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