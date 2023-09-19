Кейн: У Манчестер Юнайтед важкий період, але іноді це може зробити команду небезпечною

Форвард Баварії висловився про майбутній матч проти "червоних дияволів".

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті А між собою зустрінуться мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед.

Нападник німецької команди Гаррі Кейн поділився очікуваннями від цього протистояння з "червоними дияволами".

"Ще до мого прибуття я знав, наскільки великим клубом є мюнхенська Баварія, і зараз, перебуваючи тут, я насолоджуюся новою обстановкою. Не думаю, що я вже повністю освоївся. Я повернувся до Англії, щоб зіграти за збірну та побачити народження моєї дитини, але по ходу сезону я дізнаюся більше про клуб та поспілкуюсь з відомими гравцями, які виступали за Баварію у минулому".

"У мене та Томаса Тухеля хороші стосунки, як і в будь-якого іншого гравця і тренера. Він завжди намагається вдосконалити мене. Немає особливого ставлення, тому що я новачок. Я можу навчитися багато від такого менеджера, як він. Він був у деяких з найбільших клубів і досяг успіху. Я завжди прагну вчитися та знаходити шляхи покращити свою гру. Я думаю, він задоволений моїм початком, але ми знаємо, що можемо продовжувати покращуватися протягом сезону".

"Манчестер Юнайтед? Останнім часом вони пережили важкий період, але іноді це може зробити команду небезпечною, тому що вони хочуть реабілітуватися. Ми вдома і хочемо контролювати гру, але нам потрібно бути обережними з ними. Я не думаю про їхню форму, тому що кожна гра може бути різною. Команди, які переживають важкий період, можуть сильно реагувати, але нам потрібно починати з себе", — цитує слова Гаррі Кейн офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія — Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 20 вересня, о 22:00 за київським часом.