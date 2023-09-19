Тухель: Манчестер Юнайтед завжди небезпечний, вони чудові на контратаках

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Баварії Томас Тухель — про майбутню гру проти Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів.

"Їхні недавні результати не надто багато говорять про них. Вони чудово грають на контратаках з Бруну Фернандешом, Маркусом Рашфордом, а тепер ще й з Расмусом Гойлундом попереду.

Манчестер Юнайтед завжди небезпечний. Їхні гравці мають багато індивідуальних якостей.

Ліга чемпіонів – один із найскладніших турнірів, у яких можна взяти участь, але й найкращий. Він особливий. Мені дуже подобається регулярно брати в ньому участь", — наводить слова Тухеля офіційний сайт Баварії.

Матч відбудеться 20 вересня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.