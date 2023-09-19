Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинків першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті Е.

Груповий етап нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 19 вересня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи E увечері на нас очікують два протистояння: римський Лаціо прийматиме на своєму полі мадридський Атлетіко, а на нідерландський Феєнорд очікує домашня зустріч проти шотландського Селтіка.

№ Команда І В Н П З П О 1 Атлетіко 0 0 0 0 0 0 0 2 Лаціо 0 0 0 0 0 0 0 3 Селтік 0 0 0 0 0 0 0 4 Феєнорд 0 0 0 0 0 0 0

ЛАЦІО — АТЛЕТІКО

Вівторок, 19 вересня, 22:00. Стадіо Олімпіко (Рим). Головний арбітр — Славко Вінцич (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO

Римський Лаціо в попередньому розіграші італійської Серії A таки зумів вибороти собі місце під сонцем та фінішував позаду недосяжного Наполі, але все ж таки попереду обох міланських колективів. Для команди під керівництвом Мауріціо Саррі це був дійсно великий крок попереду в межах своїх можливостей, бо на старті того сезону перспективи в "орлів" були, м’яко кажучи, доволі обережні. А тут і друга сходинка, і виступ у 1/8 фіналу нехай і просто Ліги конференцій УЄФА навесні.

А ось мадридському Атлетіко в тому сезоні єврокубкових змагань банально нічим було похизуватись. Виступ колективу Дієго Сімеоне в групі — суцільний жах, оскільки останнє місце в квартеті з Порту, Брюгге та Баєром для "матрацників" було дуже важко передбачити. Але, можливо, воно й на краще, бо тоді команда ледь трималась на важкому відтинку періоді перед чемпіонатом світу-2022 в Катарі, після чого провела гідну другу половину сезону та ледь не фінішувала вище за мадридський Реал.

У цьому ж сезоні Лаціо та Атлетіко за дивним збігом обставин обмінялись ролями. Команда Мауріціо Саррі, хоча й намагалась точково підсилити власний і без того непоганий склад під час літнього трансферного вікна, програла в трьох із чотирьох зіграних матчах. Перемога над Наполі (2:1) за такого розвитку подій узагалі виглядає фантастикою, однак генуезька Дженоа з Русланом Маліновським трохи згодом довели, що то радше в Наполі великі негаразди на чолі з Руді Гарсією, а не всі навколо почали грати в більш якісний футбол. Отже, 15 місце в чемпіонаті та 1:3 від Ювентуса минулими вихідними.

Як ми й казали, у Атлетіко все навпаки — ті самі чотири гри на старті нового розіграшу Ла Ліги, але вже є дві перемоги, серед яких навіть незвичні 7:0 проти Райо Вальєкано, що взагалі не вкладається в голові за часів Дієго Сімеоне. Але потім відбулись 0:3 на полі Валенсії одразу після міжнародної павзи, тож казка швидко закінчилась, так і не набравши обертів. Можливо, велика кількість травмованих та відповідні кадрові негаразди так впливають на "матрацників". Проте в них за кілька днів ще й дербі проти Реала, тож потрібно приходити до тями.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьйолі, Хісай — Гендузі, Катальді, Луїс Альберто — Феліпе Андресон, Іммобіле, Дзакканьї.

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Вітсель, Ермосо, Ліно — Барріос, Льоренте, Сауль — Грізманн, Мората.

Не зіграють: … — Лемар, де Пауль, Депай, Сьоюнджю, Коке.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

ФЕЄНОРД — СЕЛТІК

Вівторок, 19 вересня, 22:00. Де Кейп (Роттердам). Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина). Пряма трансляція на MEGOGO

Що собою являє роттердамський Феєнорд під орудою Арне Слота, добре знає донецький Шахтар за підсумками свого екстреного фінішу виступів у Лізі Європи УЄФА в минулому сезоні. Дуже потужний колектив, тут просто нічого приховувати, а особливо в домашніх матчах. А тепер ще й у статусі чинного чемпіона країни виступає, тож відомого на весь світ гонору там хоч греблю гати.

Але після успішного сезону, як і будь-який нідерландський клуб, на "Гордість Півдня" очікував невеличкий розпродаж, наслідки якого могли б бути значно гіршими, якби головного тренера таки переманили б кудись до АПЛ. Наприклад, до лондонського Тоттенгема, як уже колишнього головного тренера шотландського Селтіка Анге Постекоглу, але то вже трохи інша історія. Нас, у свою чергу, усе ще цікавить поведінка "червоно-білих" на ринку перемовин.

А тут усе доволі тривіально — грав добре півзахисник Оркун Кекчу — заплатили 25 млн євро представники Бенфіки, і тепер він є одноклубником Анатолія Трубіна. Те саме стосується й напіврезервного нападника Даніло, якого за 6,3 млн євро забрав до себе конкурент Селтіка, Рейнджерс.

Але натомість Феєнорд провернув просто феноменальний хід із переходом півзахисника Ондрея Лінгра із празької Славії за безцінь, забрав у Ніцци Калвіна Стенгса назад до Ередивізі за 6 млн євро та підписав Луку Іванушеца із Динамо Загреб за 7,8 млн євро та Аясе Уеду за 9 млн євро з Серкль Брюгге. Усе це — гравці атакувальної спроможності, тож тепер Феє став ще сильніше в нападі.

Власне, три останні гри завершились просто якимись божевільними рахунками — Алмере Сіті (6:1), Утрехт (5:1), Геренвен (6:1). 17 голів! Тут як би Селтік не наслідував досвід Шахтаря.

Що ж до шотландців, то їх тепер очолює Брендан Роджерс, який до останнього рятував той приречений Лестер, допоки "лиси" не вилетіли до Чемпіоншипу. На чолі "кельтів" 50-річний фахівець уже має певні здобутки, проте й прикрі поразки також присутні. Виліт із Кубку країни від Кілмарнока на ранній стадії фанати ще пригадають, якщо за ходом сезону щось піде не належним чином. Але чемпіони поки йдуть без поразок у чемпіонаті й помірно при цьому пропускають — 3 голи за п’ять матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Феєнорд: Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман — Віффер, Тімбер, Пайшао — Стенгс, Іванушец, Мінте.

Селтік: Гарт — А. Джонстон, Лагербільке, Скейлс, Тейлор — O’Райлі, Макгрегор, Тернбулл — Хатате, Фурухасі, Маеда.

Не зіграють: Хіменес, Бейлов, Ніувкооп, Уеда — Абада, Картер-Вікерс, Навроцькі, М. Джонстон.

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