Степаненко розповів, що після гри з Англією отримав багато повідомлень від солдатів

Не тільки звичайні фани контактують з гравцями збірної України.

Капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився думками стосовно важливості гри у Лізі чемпіонів проти Порту та розповів про підтримку з боку українських військових, передає видання Associated Press.

Як зазначає півзахисник, стартовий матч Ліги чемпіонів проти португальського клубу є частиною обов'язку Шахтаря представляти Україну та демонструвати її стійкість.

"Наші солдати борються у боях, а ми боремося на спортивній арені. Тож це наш обов'язок як громадян України", — сказав гравець "гірників".

Технічно, гра проти Порту є домашньою для Шахтаря, але самі португальці доїдуть до Гамбурга набагато швидше. За словами Степаненка, щоб дістатися німецького міста потрібно було витримати дійсно важку 10-годинну подорож, здебільшого автобусом.

Півзахисник також розповів, що гравці отримують не тільки повідомлення від звичайних фанів, але і від українських військових, які перебувають на передовій. Степаненко каже, що це нагадує йому про те, в якій ситуації перебуває він у порівнянні з труднощами, з якими стикаються бійці. До того ж, це служить додатковою мотивацією для нього, щоб викладатися на полі на повну.

"Коли ми зіграли внічию з Англією, я дійсно отримав багато повідомлень від солдатів. Вони спостерігали за грою на полі бою біля зони, де зараз найскладніша ситуація", — поділився гравець.

Степаненко каже, що для бійців перегляд футболу служить звільненням від поточної ситуації. Він також підкреслив, що іноді дійсно важко порівнювати себе з ними.

"У тебе хороші умови, ти граєш у футбол, а ці хлопці підтримують тебе у ході війни", — сказав капітан Шахтаря.

Нагадаємо, гра між Шахтарем і Порту у німецькому Гамбурзі відбудеться вже завтра, 19 вересня. Матч розпочнеться о 22:00, а на football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.