Ракув
0
Копенгаген
1
22 серпня
22:00
Рейнджерс
2
ПСВ
2
22 серпня
22:00
Антверпен
1
АЕК Афіни
0
22 серпня
22:00
Молде
2
Галатасарай
3
23 серпня
22:00
Маккабі Хайфа
0
Янг Бойз
0
23 серпня
22:00
Брага
2
Панатінаїкос
1
23 серпня
22:00
Янг Бойз
3
Маккабі Хайфа
0
29 серпня
22:00
Панатінаїкос
0
Брага
1
29 серпня
22:00
Галатасарай
2
Молде
1
29 серпня
22:00
Копенгаген
1
Ракув
1
30 серпня
22:00
ПСВ
5
Рейнджерс
1
30 серпня
22:00
АЕК Афіни
1
Антверпен
2
30 серпня
22:00
Мілан
-
Ньюкасл Юнайтед
-
19 вересня
19:45
Янг Бойз
-
РБ Лейпциг
-
19 вересня
19:45
Лаціо
-
Атлетіко
-
19 вересня
22:00
Феєнорд
-
Селтік
-
19 вересня
22:00
ПСЖ
-
Боруссія Дортмунд
-
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Црвена Звезда
-
19 вересня
22:00
Шахтар
-
Порту
-
19 вересня
22:00
Барселона
-
Антверпен
-
19 вересня
22:00
Галатасарай
-
Копенгаген
-
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Уніон Берлін
-
20 вересня
19:45
Баварія
-
Манчестер Юнайтед
-
20 вересня
22:00
Севілья
-
Ланс
-
20 вересня
22:00
Арсенал
-
ПСВ
-
20 вересня
22:00
Брага
-
Наполі
-
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
-
Інтер
-
20 вересня
22:00
Бенфіка
-
РБ Зальцбург
-
20 вересня
22:00

Степаненко розповів, що після гри з Англією отримав багато повідомлень від солдатів

18 вересня 2023

Тарас Степаненко та Гаррі Кейн, Getty Images

Не тільки звичайні фани контактують з гравцями збірної України.

Капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився думками стосовно важливості гри у Лізі чемпіонів проти Порту та розповів про підтримку з боку українських військових, передає видання Associated Press.

Як зазначає півзахисник, стартовий матч Ліги чемпіонів проти португальського клубу є частиною обов'язку Шахтаря представляти Україну та демонструвати її стійкість.

"Наші солдати борються у боях, а ми боремося на спортивній арені. Тож це наш обов'язок як громадян України", — сказав гравець "гірників".

Технічно, гра проти Порту є домашньою для Шахтаря, але самі португальці доїдуть до Гамбурга набагато швидше. За словами Степаненка, щоб дістатися німецького міста потрібно було витримати дійсно важку 10-годинну подорож, здебільшого автобусом.

Півзахисник також розповів, що гравці отримують не тільки повідомлення від звичайних фанів, але і від українських військових, які перебувають на передовій. Степаненко каже, що це нагадує йому про те, в якій ситуації перебуває він у порівнянні з труднощами, з якими стикаються бійці. До того ж, це служить додатковою мотивацією для нього, щоб викладатися на полі на повну.

"Коли ми зіграли внічию з Англією, я дійсно отримав багато повідомлень від солдатів. Вони спостерігали за грою на полі бою біля зони, де зараз найскладніша ситуація", — поділився гравець.

Степаненко каже, що для бійців перегляд футболу служить звільненням від поточної ситуації. Він також підкреслив, що іноді дійсно важко порівнювати себе з ними.

"У тебе хороші умови, ти граєш у футбол, а ці хлопці підтримують тебе у ході війни", — сказав капітан Шахтаря.

Нагадаємо, гра між Шахтарем і Порту у німецькому Гамбурзі відбудеться вже завтра, 19 вересня. Матч розпочнеться о 22:00, а на football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Джерело: Associated Press

команди
Сюжет
   