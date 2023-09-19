МЮ потрібен камбек, Мілан проекзаменує Ньюкасл та інше — в головних інтригах 1 туру Ліги чемпіонів

Football.ua пропонує вашій увазі найголовніші події перших матчів групового етапу.

Груповий етап Ліги чемпіонів повертається, і вже в першому турі відбудеться ряд вкрай цікавих поєдинків, які не можна обійти стороною.

Манчестер Юнайтед спробує повернутись на тропу успіхів у матчі проти Баварії, Мілан після нищівної поразки від Інтера проекзаменує Ньюкасл, Шахтар спробує наблизитись до досягнення Йовічевіча, ПСЖ намагатиметься довести свої амбіції в Лізі чемпіонів, а Уніон почне знайомство з турніром з завданням з зірочкою.

Football.ua знайомить вас з найбільшими інтригами першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Баварія — Манчестер Юнайтед: потрібен камбек

Манчестер Юнайтед зазнав три поразки поспіль в рамках чемпіонату Англії — від Тоттенгема, Арсеналу та Брайтона. Супротивники не з простих, проте, враховуючи, очікування від "червоних дияволів" в цьому сезоні, результат неприйнятний. Крім цього, команда Еріка тен Гага втрачає гравця за гравцем. Антоні має проблеми з законом, Санчо — з головним тренером. Ван-Біссака, Майну, Шоу, Маласія вибули через травми, проте Варан та Маунт ось-ось повинні повернутись з лазарету.

Ситуація дуже важка, тому Манчестер Юнайтед потрібен емоційний сплеск. Звичайно, необов'язково перемагати Баварію, програючи за ходом зустрічі. "Камбек" в цьому випадку — скоріш повернення на переможний шлях після ряду невдач. Баварія, своєю чергою, поступилась РБ Лейпциг в матчі за Суперкубок Німеччини, проте після цього набрала оберти та гарно виступила в чемпіонаті Німеччини. Матч проти Баєра залишив певні питання до гри команди Томаса Тухеля, й саме цим треба скористуватись манкуніанцям.

Тренер Баварії не до кінця задоволений трансферним вікном у виконанні клуба, він не отримав необхідне підсилення лінії захисту та півзахисту. Зокрема, очікувалось, що в команду перейде Палінья з Фулгема, але сторони не встигли оформити трансфер. Втім, у Баварії тепер є Гаррі Кейн, а він знає як забивати Манчестер Юнайтед.

Мілан — Ньюкасл: чи важливий єврокубковий досвід?

Є думка, що італійський футбол на підйомі. В минулому сезоні гранди Серії А показали потужні результати в Лізі чемпіонів, а інші команди дістались фінальних стадій в інших єврокубкових турнірах. Мілан вже не перший рік виступає в єврокубках та має великий досвід, чого не скажеш про Ньюкасл. "Сороки" в минулому сезоні шокували всіх в Англії та посіли четверту сходинку в турнірній таблиці. Більше того, підопічні Едді Гау могли й зовсім фінішувати третіми.

У англійської команди дуже потужний склад, проте найбільш досвідченими гравцями з точки зору єврокубків є Сандро Тоналі, який перейшов якраз з Мілану та Кіран Тріпп'єр, який встиг пограти за Тоттенгем та Атлетіко.

Мілану треба реабілітуватись перед власними вболівальниками після нищівної поразки від Інтера в рамках чемпіонату Італії. Й найбільшим питанням залишається те, чи готовий цей Мілан з позиції сили грати проти Ньюкасла, який, до речі, набрав лише шість балів в чемпіонаті Англії за п'ять матчів.

Реал — Уніон: на що спроможні берлінці?

Реал входить в новий сезон Ліги чемпіонів з великими втратами. Тібо Куртуа вибув на довго, а Вінісіус Жуніор точно пропустить матч першого туру. Наразі команду на собі тягне Джуд Беллінгем, який взяв на себе бомбардирські зобов'язання. Англієць доволі швидко став ключовим гравцем команди Анчелотті.

Втім, супротивник у першому турі мадридців доволі цікавий й дещо непередбачуваний. Реал з задоволенням би зіграв проти класичної німецької команди, яка добре біжить вперед та не дуже думаю про масований захист. Уніон же — це інший випадок. Берлінці не грають у високий пресинг та готові терпіти, сидячи в обороні. Реалу доведеться зламувати оборону супротивника та стерегтись небезпечних контрвипадів.

В чемпіонаті Німеччини Уніон почав з двох впевнених перемог з рахунком 4:1, проте після цього спершу поступився РБ Лейпциг з рахунком 0:3, а потім й Вольфсбургу — 1:2. Показово, що навіть в переможних матчах берлінці контролювали м'яч менше за суперника. Наприклад, у грі з Дармштадтом (4:1) в Уніона було лише 33 проценти володіння м'ячем.

Реал, своєю чергою, набрав п'ятнадцять балів в п'яти матчах, забиваючи по два голи за матч в середньому. Варто розуміти, що легко мадридцям не буде — Уніон готовий боротися за результат і дивувати іменитого опонента.

ПСЖ — Боруссія Д: як почне оновлений чемпіон Франції?

Парі Сен-Жермен пережив переродження в літнє трансферне вікно. Команду залишили Ліонель Мессі, Неймар, Марко Верратті а інші менш значні фігури. Натомість чемпіон Франції підписав Дембеле, Рамуша, Коло Муані, Асенсіо, Ернандеса, Шкрініяра, Угарте, Барколя та інших. Це нова зіркова команда, а робити з неї щось пристойне потрібно Луїсу Енріке.

Парижани невдало стартували в чемпіонаті Франції. Спочатку було дві нічиїх, потім дві перемоги, а в минулому турі Ліги 1 ПСЖ поступився Ніцці на своєму полі. Коректніше навіть сказати, що команда з узбережжя розібрала парижан на контрактах, а ще точніше — Моффі розібрав парижан. У Боруссії Дортмунд достатньо креативних атакувальних гравці, які можуть доставити ПСЖ купу проблем.

Втім, й у "джмелів" не все так райдужно. Команда Терзича набрала вісім балів після чотирьох матчів та йде на сьомій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Німеччини. В минулому турі Боруссія грала проти Фрайбурга. Матч завершився з рахунком 4:2. ПСЖ повинен переважати супротивника, якщо Боруссія вирішить зіграти в веселий футбол, проте потрібно готуватись до іншого. Для парижан важливо стартувати вдало, адже всі ці зірки куплялись не для того, щоб виграти чергове чемпіонство у Франції.

Шахтар — Порту: чи є життя без Мудрика та Йовічевіча?

В минулому розіграші групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар грав проти РБ Лейпциг. Мало хто очікував від "гірників" позитивного результату, проте команда на той момент ще Ігора Йовічевіча здобула перемогу з рахунком 4:1. Звичайно, важко повірити, що цей склад може зробити щось схоже з Порту. Мудрика нема, Йовічевіча нема, Ван Леувен ще не встиг повністю понурити команду у свої ідеї. Втім, Судаков прогресував весь час та буде вести команду за собою.

Для Шахтаря великою проблемою стане захисна ланка. У заявку української команди не потрапили Микола Матвієнко та Дмитро Чигринський, тому вибір у центрі захисту у тренерського штабу не дуже великий. З великою ймовірністю у старті вийдуть Лемкін та Ракицький, які провели матч проти Оболоні, а Шахтар не пропустив.

Якщо Шахтар збирається боротись за вихід з групи, то домашній матч проти Порту — гра, в якій не можна поступатись. Тренерський штаб отримає у своє розпорядження Артема Бондаренка, який не грав в чемпіонаті України через дискваліфікацію. Сподіваємось, що Шахтар дасть бій та покаже світу талановитих українських футболістів.