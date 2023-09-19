Барселона — Антверпен. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.09.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 19 вересня та розпочнеться о 22:00.

Барселона розпочне шлях в цьогорічній Лізі чемпіонів поєдинком проти бельгійського Антверпена на своєму полі.

№ Команда І В Н П З П О 1 Антверпен 0 0 0 0 0 0 0 2 Барселона 0 0 0 0 0 0 0 3 Порту 0 0 0 0 0 0 0 4 Шахтар 0 0 0 0 0 0 0



Барселона — Антверпен

Вівторок, 19 вересня, 22:00. Олімпійський стадіон, Барселона. Головний арбітрі зустрічі — Раду Петреску (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Барселона після нічийного результату проти Хетафе в першому турі Ла Ліги здобуває перемогу за перемогою, тому підходить у гарній формі до звітної гри. Команда Хаві в минулому турі чемпіонату Іспанії розгромила Бетіс на своєму полі. Відзначився й новачок Феліш, й Рафінья з Торресом, до рівня гри яких були певні питання, й Канселу без точного удару не залишився.

Антверпен, своєю чергою, почав чемпіонат не кращим чином. У команди Марка Ван Боммеля 11 балів після шести зіграних матчів та п'ята сходинка в лізі. Втім, в останньому матчі внутрішньої першості Антверпен відправив три м'ячі без відповіді у ворота Вестерло Сергія Сидорчука. У команди є певні проблема, проте вона залишається небезпечним опонентом.

Барселона потрапила у Лігу чемпіонів завдяки перемозі в Ла Лізі минулого сезону. В торішній кампанії команда Хаві не змогла вийти з групи, а потім вилетіла й з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед. Антверпен же виграв чемпіонат Бельгії вперше за більш ніж 65 років та гарантував собі участь у турнірі, починаючи з групового етапу.

Партнер Football.ua компанія Favbet вважає, що Барселона — очевидний фаворит протистояння. Перемога команди Хаві оцінюється коефіцієнтом 1,21. Тріумф же бельгійської команди може примножити вашу ставку у 15 разів. Для тих, хто вірить у нічийний результат у цій зустрічі, пропонується показник 7,4.

Барселоні важливо розпочати груповий етап з перемогу та відразу продемонструвати свої амбіції впевнено посісти перше місце в квартеті. Тренерський штаб Хаві не зможе розраховувати на Педрі через травму, а участь Бальде — під питанням через невеликі проблеми зі здоров'ям.

У Антверпена не зіграють Де Вольф, Енгельс та Вайнс. Останній не зможе взяти участі у груповому етапі через те, що його випадково не додали у заявковий лист команди.

Звичайно, "синьо-гранатові" на голову сильніші за свого опонента, проте Антверпен виграв минулий чемпіонат Бельгії й має декількох досвідчених гравців навіть за мірками топ-чемпіонату у своєму складі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен, Бальде — Гюндоган, Де Йонг, Гаві — Ямаль, Левандовскі, Феліш

Антверпен: Бюте — Батай, Алдервейрельд, Кулібалі, Де Лат — Кейта, Еккеленкамп, Вермерен — Муя, Янссен, Баліквіша

Не зіграють: Педрі — Де Вольф, Енгельс, Вайнс

Під питанням: Бальде

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрінуться одна з одною вперше в історії.