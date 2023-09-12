Зінченко у списку: Арсенал не включив купленого за 40 млн євро Тімбера у заявку на Лігу чемпіонів

До списку команди Мікеля Артети для єврокубків увійшли 25 футболістів.

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті опублікував заявку команди на майбутній груповий етап Ліги чемпіонів.

У заявку команди Мікеляч Артети потрапило 25 футболістів, серед яких український універсал Олександр Зінченко.

В той же час у списку відсутній 40-мільйонний новачок з Аякса Юррієн Тімбер, який отримав серйозну травму на початку сезону АПЛ.

Воротарі: Аарон Рамсдейл, Давід Рая, Джеймс Хілсон.

Захисники: Седрік Суареш, Ліно Соуза, Такехіро Томіясу, Олександр Зінченко, Бен Вайт, Габріел Магальяйнс, Якуб Ківьор, Вільям Саліба.

Півзахисники: Мохамед Ельнені, Деклан Райс, Жоржиньо, Томас Парті, Мартін Едегор, Кай Гаверц, Фабіу Вієйра, Еміль Сміт-Роу.

Нападники: Леандро Троссар, Букайо Сака, Габріел Мартінеллі, Ріс Нельсон, Едді Нкетія, Габріел Жезус.

Нагадаємо, у групі Ліги чемпіонів Арсенал зіграє проти Севільї, ПСВ та Ланса.