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Зінченко у списку: Арсенал не включив купленого за 40 млн євро Тімбера у заявку на Лігу чемпіонів

12 вересня 2023

Гравці Арсеналу, Getty Images

До списку команди Мікеля Артети для єврокубків увійшли 25 футболістів.

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті опублікував заявку команди на майбутній груповий етап Ліги чемпіонів.

У заявку команди Мікеляч Артети потрапило 25 футболістів, серед яких український універсал Олександр Зінченко.

В той же час у списку відсутній 40-мільйонний новачок з Аякса Юррієн Тімбер, який отримав серйозну травму на початку сезону АПЛ.

Воротарі: Аарон Рамсдейл, Давід Рая, Джеймс Хілсон.

Захисники: Седрік Суареш, Ліно Соуза, Такехіро Томіясу, Олександр Зінченко, Бен Вайт, Габріел Магальяйнс, Якуб Ківьор, Вільям Саліба.

Півзахисники: Мохамед Ельнені, Деклан Райс, Жоржиньо, Томас Парті, Мартін Едегор, Кай Гаверц, Фабіу Вієйра, Еміль Сміт-Роу.

Нападники: Леандро Троссар, Букайо Сака, Габріел Мартінеллі, Ріс Нельсон, Едді Нкетія, Габріел Жезус.

Нагадаємо, у групі Ліги чемпіонів Арсенал зіграє проти Севільї, ПСВ та Ланса.

Джерело: ФК Арсенал (Лондон)

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