Екітіке та Верратті не потрапили до заявки ПСЖ на Лігу чемпіонів

Тренерський штаб ПСЖ на чолі з Луїсом Енріке не розраховує на двох гравців.

Нападник Юго Екітіке та півзахисник Марко Верратті не потрапили до заявки ПСЖ на груповий етап Ліги чемпіонів. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, обидва гравці ще є футболістами парижан, проте тренерський штаб на чолі з Луїсом Енріке на них не розраховує.

За останньою інформацією, Верратті близький до переходу до катарського Аль-Арабі після 11 років виступів у ПСЖ.

У свою чергу Екітіке став жертвою останніх трансферів клубу та посилення конкуренції – до команди приєдналися Гонсалу Рамуш та Рандаль Коло-Муані. Також щодо гравця до останніх годин трансферного вікна велися переговори з клубами АПЛ та Бундесліги.

Також наголошується, що у заявці присутні воротар Кейлор Навас та захисник Преснель Кімпембе, який вилетів на довгий термін через травму.

Нагадаємо, на груповій стадії ЛЧ ПСЖ зіграє проти Ньюкасла, дортмундської Боруссії та Мілана.