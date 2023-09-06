Ракув
0
Копенгаген
1
22 серпня
22:00
Рейнджерс
2
ПСВ
2
22 серпня
22:00
Антверпен
1
АЕК Афіни
0
22 серпня
22:00
Молде
2
Галатасарай
3
23 серпня
22:00
Маккабі Хайфа
0
Янг Бойз
0
23 серпня
22:00
Брага
2
Панатінаїкос
1
23 серпня
22:00
Янг Бойз
3
Маккабі Хайфа
0
29 серпня
22:00
Панатінаїкос
0
Брага
1
29 серпня
22:00
Галатасарай
2
Молде
1
29 серпня
22:00
Копенгаген
1
Ракув
1
30 серпня
22:00
ПСВ
5
Рейнджерс
1
30 серпня
22:00
АЕК Афіни
1
Антверпен
2
30 серпня
22:00
Мілан
-
Ньюкасл Юнайтед
-
19 вересня
19:45
Янг Бойз
-
РБ Лейпциг
-
19 вересня
19:45
Лаціо
-
Атлетіко
-
19 вересня
22:00
Феєнорд
-
Селтік
-
19 вересня
22:00
ПСЖ
-
Боруссія Дортмунд
-
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Црвена Звезда
-
19 вересня
22:00
Шахтар
-
Порту
-
19 вересня
22:00
Барселона
-
Антверпен
-
19 вересня
22:00
Галатасарай
-
Копенгаген
-
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Уніон Берлін
-
20 вересня
19:45
Баварія
-
Манчестер Юнайтед
-
20 вересня
22:00
Севілья
-
Ланс
-
20 вересня
22:00
Арсенал
-
ПСВ
-
20 вересня
22:00
Брага
-
Наполі
-
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
-
Інтер
-
20 вересня
22:00
Бенфіка
-
РБ Зальцбург
-
20 вересня
22:00

Екітіке та Верратті не потрапили до заявки ПСЖ на Лігу чемпіонів

06 вересня 2023

Юго Екітіке та Марко Верратті, Getty Images

Тренерський штаб ПСЖ на чолі з Луїсом Енріке не розраховує на двох гравців.

Нападник Юго Екітіке та півзахисник Марко Верратті не потрапили до заявки ПСЖ на груповий етап Ліги чемпіонів. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, обидва гравці ще є футболістами парижан, проте тренерський штаб на чолі з Луїсом Енріке на них не розраховує.

За останньою інформацією, Верратті близький до переходу до катарського Аль-Арабі після 11 років виступів у ПСЖ.

У свою чергу Екітіке став жертвою останніх трансферів клубу та посилення конкуренції – до команди приєдналися Гонсалу Рамуш та Рандаль Коло-Муані. Також щодо гравця до останніх годин трансферного вікна велися переговори з клубами АПЛ та Бундесліги.

Також наголошується, що у заявці присутні воротар Кейлор Навас та захисник Преснель Кімпембе, який вилетів на довгий термін через травму.

Нагадаємо, на груповій стадії ЛЧ ПСЖ зіграє проти Ньюкасла, дортмундської Боруссії та Мілана.

Джерело: RMC

команди
статті на тему:
Нассер Аль-Хелаїфі, Getty Images 06 вересня 2023 Аль-Хелаїфі: ПСЖ єдиний, як ніколи до цього
Ліон — ПСЖ, Getty Images 04 вересня 2023 Ліон — ПСЖ 1:4 Відео голів та огляд матчу 03.09.2023
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES 05 вересня 2023 Мбаппе відмовився від частини бонусів у ПСЖ
Неймар (ліворуч та Ліонель Мессі, Getty Images 04 вересня 2023 Неймар: Ми з Мессі пережили пекло в ПСЖ
   