Манчестер Юнайтед оголосив заявку на Лігу чемпіонів — Антоні в складі

Команда тен Гага готуватиметься до виступів у головному єврокубку в складі 25 виконавців.

Англійський Манчестер Юнайтед наприкінці серпня 2023 року дізнався імена суперників, із яким команді невдовзі доведеться скинутись на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

До групи A також потрапили мюнхенська Баварія, данський Копенгаген та турецький Галатасарай.

Однак вереснева міжнародна павза для команди Еріка тен Гага розпочалась із доволі неприємної новини, щодо чергового насильницького скандалу за участі одного з гравців — бразильського нападника Антоні.

І допоки в клубі вирішують із тим, яким чином діяти в подібній ситуації, тренерський штаб оголосив перелік із 25 футболістів, які незабаром гратимуть у Лізі чемпіонів.

Воротарі: Алтай Баїндир, Андре Онана, Том Гітон (*).

Захисники: Діогу Далот, Віктор Лінделеф, Тайрелл Маласія, Лісандро Мартінес, Серхіо Регілон, Рафаель Варан, Джонні Еванс (*), Люк Шоу (*), Гаррі Магвайр (**), Аарон Ван-Біссака (**).

Півзахисник: Соф’ян Амрабат, Каземіро, Крістіан Еріксен, Бруно Фернандеш, Факундо Пельїстрі, Скотт Мактоміней (*), Мейсон Маунт (**).

Нападники: Антоні, Расмус Гойлунд, Антоні Марсьяль, Маркус Рашфорд (*), Джейдон Санчо (**).

(*) — вихованці клубу.

(**) — вихованці асоціації.

Інших виконавців, які увійдуть до списку B, у клубі обіцяють оголосити незадовго до першого матчу проти мюнхенської Баварії 20 вересня.