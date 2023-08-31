ПСВ — Рейнджерс 5:1 Відео голів та огляд матчу 30.08.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 30 серпня 2023 року, 22:00.

Нідерландський ПСВ у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА приймав на власному полі шотландський Рейнджерс.

Господарям поля потрібно було відштовхуватись від результату першої гри (2:2), і вже посеред першого тайму вони зуміли вийти вперед за умов повної переваги над суперниками.

Рейнджерс після перерви зумів увійти до гри належним чином, вирівняв стан справ на полі, проте спочатку пропустив другий гол, а вже потім забив у відповідь.

Від цього момент почалась відкрита гра, у якій краще почували себе саме господарі поля, а їхня ударна чверть ігрової години посеред другого тайму остаточно добила шотландський колектив.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСВ — Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів:

ПСВ — Рейнджерс 5:1 (перший матч — 2:2)

Голи: Сайбарі, 35, 53, де Йонг, 66, Верман, 78, Голдсон, 81 (автогол) — Таверньє, 64.

ПСВ: Бенітес — Тезе (Самбо, 83), Боскальї (Тіл, 83), Дест — Верман, Схутен, Сангаре, Саїбарі (Вертессен, 87) — Бакайоко (Тільман, 87), де Йонг, Ланг (Рамалью, 68).

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Голдсон, Суттар, Барішич (Стерлінг, 51) — Сіфуентес, Ландстрьом, Раскін (Ламмерс, 61) — Кентвелл — Матондо (Джек, 85), Дессер (Данілу, 61).

Попередження: Самбо, Тільман — Матондо.