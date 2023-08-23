Тете — в заявці Галатасарая на Лігу чемпіонів

Бразилець має шанс зіграти в найпрестижнішому турнірі Європи.

Новачок Галатасарая Тете опинився в заявці свого нового клубу на матчі плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. Про це відомо з сайту організації.

В плей-оф кваліфікації турки зіграють проти норвезького Молде. Перший матчі відбудеться сьогодні, стартовий свисток — о 22:00.

Минулого сезону Тете виступав за Ліон у першій частині сезону (19 матчів, 6 голів, 5 асистів), а у другій — за Лестер (14 ігор та 1 гол).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете цікавив Наполі та навіть погодив контракт з італійським клубом.