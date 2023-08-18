Шахтар гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Гамбурзі

"Гірники" визначились з домашньою ареною.

Шахтар гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА – 2023/24 у Гамбурзі (Німеччина) на арені Фолькспаркштадіон. Донецький клуб досяг відповідної домовленості з ФК Гамбург, своєю чергою УЄФА дала дозвіл на це. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Розклад матчів стане відомий після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 31 серпня.

"Передусім хочемо подякувати Варшаві та польському народові за підтримку, що нам надали під час проведення матчів минулого єврокубкового сезону в Польщі. На новий сезон ми розглядали можливість проведення домашніх ігор Ліги чемпіонів серед кількох варіантів і зупинилися на Гамбурзі. Упевнені, що матчі на Фолькспаркштадіоні пройдуть на найвищому рівні та зберуть на трибунах як місцевих футбольних уболівальників, так і тисячі українців, які зараз тимчасово проживають у Німеччині та інших країнах Європи", — сказав генеральний директор ТОВ Шахтар-Сервіс Дмитро Кириленко.

Раніше повідомлялось, що Степаненко повернувся в загальну групу Шахтаря.