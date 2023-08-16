Лише один представник Ліги 1 подолав кваліфікацію Ліги чемпіонів за останніх вісім спроб

Французьким клубам важко дається відбірковий раунд змагань.

Напередодні відбулись матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками яких частково, за виключенням пари Динамо Загреб — АЕК Афіни, було визначено учасників наступного етапу відбору.

Цей етап не зміг подолати французький Марсель, який, не дивлячись на дубль від П’єра-Емеріка Обамеянга, поступився грецькому Панатінаїкосу в серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, що до цього "зелено-білі" вибили з кваліфікації український Дніпро-1.

Тим часом "провансальці" поповнили перелік невдах серед французьких колективів, якім не вдавалось подолати відбірковий раунд до головного клубного турніру Старого Світу.

У представників Ліги 1 із цим останнім часом узагалі спостерігаються великі проблеми — із восьми спроб лише одного разу команді з цього чемпіонату вдавалось дістатись групового раунду.

Це зробив Монако в 2016 році, тоді як Ліон (2013), Лілль (2014), Ніцца (2017), та ті самі "монегаски" (2015, 2021, 2022) постійно провалювали це складне завдання.

Панатінаїкос у наступному раунді зіграє проти португальської Браги.