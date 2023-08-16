Кваліфікація Ліги чемпіонів. Марсель без Маліновського пропустив повз себе Панатінаїкос. ПСВ, Рейнджерс та Ракув із Кочергіним ідуть далі

Відбулись матчі-відповіді третього раунду відбору.

Напередодні відбулась низка матчів у рамках других протистоянь третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Десять пар команд змагались за вихід до плей-оф кваліфікації, тоді як переможені мали відправитись до аналогічного етапу в Лізі Європи.

За підсумком двобоїв, два з яких завершились серіями пенальті, перемоги святкували польський Ракув, ізраїльський Маккабі Хайфа, норвезький Молде, данський Копенгаген, португальська Брага, турецький Галатасарай, грецький Панатінаїкос, шотландський Рейнджерс, нідерландський ПСВ.

Динамо Загреб та АЕК Афіни провели тільки перший матч у дуелі.

Аріс Лімасол — Ракув 0:1 (перший матч — 1:2)

Гол: Тудор, 49.

Маккабі Хайфа — Слован Братислава 3:1 (перший матч — 2:1)

Голи: П’єрро, 29, Саба, 45+2, Давід, 90+3 — Толич, 86/

Молде — Класвік 2:0 (перший матч — 1:2)

Голи: Еріксен, 17, Ліннес, 112.

Спарта Прага — Копенгаген 3:3 (пен. – 2:4) (перший матч — 0:0)

Голи: Бірманчевич, 80, Лачі, 105, Олатунджі, 107 — Ларссон, 1, Клаессон, 105+2, 112.

Бачка-Топола — Брага 1:4 (перший матч — 0:3)

Голи: Раконяц, 40 — Піцці, 9, Брума, 13, Джало, 16, Аль-Мусраті, 20.

Галатасарай — Олімпія Любляна 1:0 (перший матч — 3:0)

Гол: Ікарді, 24.

Динамо Загреб — АЕК Афіни 1:2 — перший матч

Голи: Булат, 39 — Цубер, 59, Галанопулос, 90.

Серветт — Рейнджерс 1:1 (перший матч — 1:2)

Голи: Кутеша, 22 — Таверньє, 51

Штурм — ПСВ 1:3 (перший матч — 1:4)

Голи: Вік, 26 — Верман, 32, де Йонг, 39, Пепі, 85

Марсель — Панатінаїкос 2:1 (пен. — 3:5) (перший матч — 0:1)

Голи: Обамеянг, 2, 45+1 — Йоаннідіс, 90+9