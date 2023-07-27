УЄФА прийняла рішення щодо участі Барселони в Лізі чемпіонів

Організація виступила з заявою на офіційному сайті.

Апеляційний орган УЄФА прийняв рішення щодо допуску Барселони до клубних змагань УЄФА 2023/24, повідомляє офіційний сайт організації.

"- Розгляд справи щодо допуску Барселони до клубних змагань УЄФА-2023/2024 призупинено та може бути відновлено самою УЄФА або на вимогу інспекторів з етики та дисципліни (EDI), відповідальних за цю справу.

- Барселона тимчасово допущена до участі в клубних змаганнях УЄФА-2023/2024. Майбутнє рішення щодо допуску/виключення з клубних змагань залишається за УЄФА.

- Барселона зобов'язана завчасно інформувати EDI про хід поточних розслідувань і надавати EDI всі документи та інформацію, які вони запитують.

- EDI, відповідальним за цю справу, пропонується продовжити та завершити своє розслідування та надіслати додатковий звіт до Апеляційного органу УЄФА, якщо і коли вони вважають, що допуск/виключення Барселони має бути оцінено", — йдеться у заяві УЄФА.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що прокуратура вирішила подати до суду скаргу на Барселону у зв'язку зі справою про виплати колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Енрікесу Негрейрі. Каталонський клуб звинувачується у корупції, шахрайстві та недобросовісному управлінні.

Прокуратура підрахувала, що з 2001 по 2018 рік Негрейра заробив понад 7,3 мільйона євро. Ці гроші не мали правової чи законної підтримки.

Дві компанії Негрейри виставили рахунки Барселоні, які передбачали виплати у розмірі майже 3 мільйонів євро в період з 2014 по 2018 рік. Банківські рахунки, на які Негрейра отримував платежі, майже повністю заповнювалися доходами від клубу. А готівку йому доставляла третя особа.