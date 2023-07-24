Ліга чемпіонів: результати жеребкування третього відбіркового раунду

24 липня 2023

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Стали відомі усі пари наступного раунда.

По традиції, в Швейцаріїї, в місті Ньон відбулося жеребкування Ліги чемпіонів. Поки що мова йдеться про третій кваліфікаційний раунд. 

Стали відомі десять пар команд, які зустрінуться у наступному раунді. 

Відзначимо, що у жеребкуванні брав участь Дніпро-1. 

  • Ракув (Польща)/Карабах (Азербайджан) — Аріс (Кіпр)/БАТЕ (білорусь)
  • Зрінські (Боснія і Герцеговина)/Слован Братислава (Словаччина) — Шериф (Молдова)/Маккабі Хайфа (Ізраїль)
  • АЕК (Греція) — Динамо Загреб (Хорватія)/Астана (Казахстан)
  • Лудогорець (Болгарія)/Олімпія Любляна (Словенія) — Жальгіріс (Литва)/Галатасарай (Туреччина)
  • Брейдаблік (Ісландія)/Копенгаген (Данія) — Спарта Прага (Чехія)
  • Клаксвік (Фарерські острови)/Хекен (Швеція) — ХІК (Фінляндія)/Молде (Норвегія)
  • Брага (Португалія) — ТСЦ Бачка Топала (Сербія)
  • Рейнджерс (Шотландія) — Серветт (Швейцарія)/Генк (Бельгія)
  • Дніпро-1 (Україна)/Панатінаїкос (Греція) — Марсель (Франція)
  • ПСВ (Нідерланди) — Штурм (Австрія). 

Відзначимо, що перші поєдинки відбудуться 8-9 серпня, а матчі-відповіді — 15 серпня. 

   