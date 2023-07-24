Ліга чемпіонів: результати жеребкування третього відбіркового раунду

По традиції, в Швейцаріїї, в місті Ньон відбулося жеребкування Ліги чемпіонів. Поки що мова йдеться про третій кваліфікаційний раунд.
Стали відомі десять пар команд, які зустрінуться у наступному раунді.
Відзначимо, що у жеребкуванні брав участь Дніпро-1.
- Ракув (Польща)/Карабах (Азербайджан) — Аріс (Кіпр)/БАТЕ (білорусь)
- Зрінські (Боснія і Герцеговина)/Слован Братислава (Словаччина) — Шериф (Молдова)/Маккабі Хайфа (Ізраїль)
- АЕК (Греція) — Динамо Загреб (Хорватія)/Астана (Казахстан)
- Лудогорець (Болгарія)/Олімпія Любляна (Словенія) — Жальгіріс (Литва)/Галатасарай (Туреччина)
- Брейдаблік (Ісландія)/Копенгаген (Данія) — Спарта Прага (Чехія)
- Клаксвік (Фарерські острови)/Хекен (Швеція) — ХІК (Фінляндія)/Молде (Норвегія)
- Брага (Португалія) — ТСЦ Бачка Топала (Сербія)
- Рейнджерс (Шотландія) — Серветт (Швейцарія)/Генк (Бельгія)
- Дніпро-1 (Україна)/Панатінаїкос (Греція) — Марсель (Франція)
- ПСВ (Нідерланди) — Штурм (Австрія).
Відзначимо, що перші поєдинки відбудуться 8-9 серпня, а матчі-відповіді — 15 серпня.