Старт для Дніпра-1: стали відомі всі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Цього тижня пройшли матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися всі пари для другого відбіркового етапу.
Саме з цієї стадії головного єврокубкового турніру свої виступи розпочне Дніпро-1, який зіграє проти грецького Панатінаїкоса. Перша гра пройде у Словаччині 25 липня.
Також зазначимо, що свою боротьбу в Лізі чемпіонів продовжують троє українців – Максим Коваль із Шерифа, Ігор Пластун із Лудогорця та Владислав Кочергін із Ракува.
Всі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Шлях чемпіонів:
Жальгіріс (Литва) – Галатасарай (Туреччина)
Лудогорець (Болгарія) – Олімпія Любляна (Словенія)
Ракув (Польща) – Карабах (Азербайджан)
Клаксвік (Фарерські острови) – Хекен (Швеція)
ХІК (Фінляндія) – Мольде (Норвегія)
Брейдаблік (Ісландія) – Копенгаген (Данія)
Шериф (Молдова) – Маккабі Хайфа (Ізраїль)
Аріс Лімасол (Кіпр) – БАТЕ (білорусь)
Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Слован Братислава (Словаччина)
Динамо Загреб (Хорватія) – Астана (Казахстан)
Шлях представників ліг:
СК Дніпро-1 (Україна) – Панатінаїкос (Греція)
Серветт (Швейцарія) – Генк (Бельгія).
Нагадаємо, матчі другого відбіркового раунду пройдуть 25/26 липня та 1/2 серпня. Переможці пройдуть у третій раунд відбору, а ті, хто програв, відправляться до кваліфікації Ліги Європи.