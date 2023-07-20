Старт для Дніпра-1: стали відомі всі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Кучера зіграє проти грецького Панатінаїкоса.

Цього тижня пройшли матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися всі пари для другого відбіркового етапу.

Саме з цієї стадії головного єврокубкового турніру свої виступи розпочне Дніпро-1, який зіграє проти грецького Панатінаїкоса. Перша гра пройде у Словаччині 25 липня.

Також зазначимо, що свою боротьбу в Лізі чемпіонів продовжують троє українців – Максим Коваль із Шерифа, Ігор Пластун із Лудогорця та Владислав Кочергін із Ракува.

Всі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів:

Жальгіріс (Литва) – Галатасарай (Туреччина)

Лудогорець (Болгарія) – Олімпія Любляна (Словенія)

Ракув (Польща) – Карабах (Азербайджан)

Клаксвік (Фарерські острови) – Хекен (Швеція)

ХІК (Фінляндія) – Мольде (Норвегія)

Брейдаблік (Ісландія) – Копенгаген (Данія)

Шериф (Молдова) – Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Аріс Лімасол (Кіпр) – БАТЕ (білорусь)

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Слован Братислава (Словаччина)

Динамо Загреб (Хорватія) – Астана (Казахстан)

Шлях представників ліг:

СК Дніпро-1 (Україна) – Панатінаїкос (Греція)

Серветт (Швейцарія) – Генк (Бельгія).

Нагадаємо, матчі другого відбіркового раунду пройдуть 25/26 липня та 1/2 серпня. Переможці пройдуть у третій раунд відбору, а ті, хто програв, відправляться до кваліфікації Ліги Європи.