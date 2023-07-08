Перший матч Дніпра-1 з Панатінаїкосом судитиме італієць Кіффі, матч-відповідь — німець Данкерт

Перша гра пройде у Кошице — 25 липня.

УЄФА призначив суддівські бригади на матчі другого відбірного раунду Ліги чемпіонів між Дніпром-1 та Панатінаїкосом.

Перший матч обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з італійцем Даніелем Кіффі. Допомагатимуть йому Альберто Тегоні та Валеріо Коларасі. Резервний рефері — Ерманно Фелічіані.

Другу зустріч очолить суддівська бригада на чолі з німцем Бастіаном Данкертом. Його асистентами будуть Домінік Шааль та Маркель Юнгер. Четвертим рефері призначено Даніеля Шлагера.

Нагадаємо, перший матч між Дніпром-1 та Панатінаїкосом відбудеться 25 липня у словацькому Кошице. Початок о 21:00 за київським часом. Гра у відповідь пройде в Афінах — 1 серпня о 20:30 за київським часом.