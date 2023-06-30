Жіноча Ліга чемпіонів: Ворскла у кваліфікації зіграє з Флорою, Кривбас проти Парижа

30 червня 2023

Фото uefa.com

Відомі суперники наших клубів у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.

Сьогодні полтавська Ворскла та криворізький Кривбас дізналися своїх суперників у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.

У сезоні-2023/2024 вперше в історії Україну в цих змаганнях представляють дві команди — полтавська Ворскла, яка зіграє на Шляху чемпіонів, та криворізький Кривбас, що виступить на Шляху представників ліг.  

Волею жереба Ворскла на цьому етапі потрапила до групи 2, де її суперником у півфіналі стала естонська Флора.

Кривбас опинився у групі 3, де в 1/2 фіналу зіграє з французьким Парижем.

Жіноча Ліга чемпіонів. Перший раунд

Шлях чемпіонів. Група 2

1/2 фіналу. 06.09.2023

Ворскла — Флора
Сараєво (Боснія та Герцеговина) — Осієк (Хорватія)
Фінал/матч за 3-тє місце. 09.09.2023

Шлях представників ліг. Група 3

1/2 фіналу. 06.09.2023

Париж — Кривбас
Арсенал — Лінчепінг
Фінал/матч за 3-тє місце. 09.09.2023

Кваліфікація в обох шляхах відбуватиметься однаково. У першому раунді команди змагатимуться у форматі міні-турнірів, переможці яких пройдуть далі. У другому раунді команди розіб’ють на пари, і вони зіграють одна з одною вдома та на виїзді. 

Джерело: УАФ

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