Жіноча Ліга чемпіонів: Ворскла у кваліфікації зіграє з Флорою, Кривбас проти Парижа

Сьогодні полтавська Ворскла та криворізький Кривбас дізналися своїх суперників у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.
У сезоні-2023/2024 вперше в історії Україну в цих змаганнях представляють дві команди — полтавська Ворскла, яка зіграє на Шляху чемпіонів, та криворізький Кривбас, що виступить на Шляху представників ліг.
Волею жереба Ворскла на цьому етапі потрапила до групи 2, де її суперником у півфіналі стала естонська Флора.
Кривбас опинився у групі 3, де в 1/2 фіналу зіграє з французьким Парижем.
Жіноча Ліга чемпіонів. Перший раунд
Шлях чемпіонів. Група 2
1/2 фіналу. 06.09.2023
Ворскла — Флора
Сараєво (Боснія та Герцеговина) — Осієк (Хорватія)
Фінал/матч за 3-тє місце. 09.09.2023
Шлях представників ліг. Група 3
1/2 фіналу. 06.09.2023
Париж — Кривбас
Арсенал — Лінчепінг
Фінал/матч за 3-тє місце. 09.09.2023
Кваліфікація в обох шляхах відбуватиметься однаково. У першому раунді команди змагатимуться у форматі міні-турнірів, переможці яких пройдуть далі. У другому раунді команди розіб’ють на пари, і вони зіграють одна з одною вдома та на виїзді.