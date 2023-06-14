Мбаппе: Ліга чемпіонів? Ми знали, що ПСЖ має недоліки, за які рано чи пізно доведеться заплатити

Коментар француза щодо невдачі в Лізі чемпіонів.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився щодо невдач клубу на євроарені.

"Моя мета – виграти усі трофеї. Ліга чемпіонів? Ми знали, що ПСЖ має недоліки, за які рано чи пізно доведеться заплатити. Ми повинні робити уроки з помилок кожного сезону, а не повторювати їх щоразу. Це не порожні слова.

З іншого боку, індивідуально зберігаю високий рівень уже кілька років. Я хочу продовжувати прогресувати, щоб залишатися на вершині", – сказав Мбаппе в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Мбаппе спростував новину, що хоче перейти до Реалу влітку.