Мбаппе: Ліга чемпіонів? Ми знали, що ПСЖ має недоліки, за які рано чи пізно доведеться заплатити

14 червня 2023

КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES

Коментар француза щодо невдачі в Лізі чемпіонів.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився щодо невдач клубу на євроарені.

"Моя мета – виграти усі трофеї. Ліга чемпіонів? Ми знали, що ПСЖ має недоліки, за які рано чи пізно доведеться заплатити. Ми повинні робити уроки з помилок кожного сезону, а не повторювати їх щоразу. Це не порожні слова.

З іншого боку, індивідуально зберігаю високий рівень уже кілька років. Я хочу продовжувати прогресувати, щоб залишатися на вершині", – сказав Мбаппе в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Мбаппе спростував новину, що хоче перейти до Реалу влітку.

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