Чалханоглу: Інтер був непростим кроком, але я знав, що ми можемо вийти у фінал Ліги чемпіонів

Футболіст прокоментував досягнення зі своєю командою.

Хакан Чалханоглу визнає, що "було непросто" перейти з Мілана в конкурентів Інтер, але він "знав", що вони можуть дійти до фіналу Ліги чемпіонів, і має особливе суперництво з Ілкаєм Гюндоганом з Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться 10 червня на стадіоні імені Ататюрка в Стамбулі, тож Чалханоглу чи Гюндоган стануть першим турецьким гравцем, який підніме трофей Ліги чемпіонів, зробивши це на домашньому полі.

"Я люблю Стамбул, це найкрасивіше місто для мене. Я не можу дочекатися, щоб бути там, і дуже радий грати в Туреччині", — сказав Чалханоглу UEFA.com.

"Гюндоган є капітаном Манчестер Сіті, і я дуже поважаю його. Йому теж буде непросто, навіть якщо він великий гравець. Я маю повагу, оскільки він досвідченіший за мене, але я зроблю все можливе, щоб перемогти його.

Я хочу стати першим турком, який виграв Лігу чемпіонів, і зробити це в Стамбулі, це було б здійсненням мрії".

Півзахисник народився і виріс у Німеччині, але вирішив виступати за країну, звідки родом його батьки.

Він виступає в Серії А з 2017 року, спочатку за Мілан, а потім перейшов до його суперника як вільний агент, коли його контракт закінчився, щоб приєднатися до їхнього запеклого суперника Інтера влітку 2021 року.

"У перший день, коли я прибув, усі знали, що це нелегкий крок для мене, але клуб і мої товариші по команді чудово прийняли мене, і я одразу був щасливий".

Мілан виграв Скудетто минулого сезону, але Чалханоглу та Інтер взяли реванш цього разу, обігравши їх у Суперкубку Італії та вигравши обидва матчі півфіналу Ліги чемпіонів на Сан-Сіро.

"Ми зараз настільки близькі, що мріяти — це природно. Я знав, що ми можемо сюди потрапити, я чесно кажу".

Команди зіграють 10 червня.