Індзагі: Лукаку може розпочати фінал у Лізі чемпіонів у стартовому складі

Тренер прокоментував можливі кадрові рухи у найближчому важливому матчі команди.

Сімоне Індзагі вважає, що агресивний старт і високий пресинг, показані проти Аталанти, також будуть "фундаментальними" у фіналі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті, і натякає, що Ромелу Лукаку може вийти в стартовому складі у Стамбулі.

"Я дуже радий, я привітав команду, оскільки цей вечір був, мабуть, найважливішим з попередніх 18 із 47 днів", — сказав Індзагі Sky Sport Italia.

У нас було 48 годин, щоб підготуватися до Аталанти, ми повернулися додому о 5:30 ранку в четвер з фіналу Кубка Італії, мало бути тренування, але я просто відправив хлопців додому відпочивати. Вони роблять для мене все, ми закрили вуха, щоб чути те, що говорили, і багато працювали".

Це був дуже сильний пресинг і агресивний початок гри, тож чи може це також була тактика, яка буде використана проти Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли?

"Це буде принципово. Тепер ми повинні відпочити і відновитися, сподіваюся, оскільки Мхітарян, Шкріняр, Корреа і сьогодні Д'Амброзіо мали проблеми, але, сподіваюся, вони будуть доступні для фіналу Ліги чемпіонів.

Ми побачимо зі Шкріняром, наступного тижня він почне працювати з командою. У Корреа просто була невелика проблема, і нам потрібно оцінити Д'Амброзіо".

Лукаку перебуває у блискучій формі та має дивовижний зв’язок із Лаутаро Мартінесом, тож чи вийде він у стартовому складі проти Манчестер Сіті замість Едіна Джеко?

"Побачимо, попереду ще два тижні. Ми зробимо свій вибір, але він завжди на благо команди. Всі нападники змінювалися в попередні тижні, тому що потрібно було грати кожні три дні.

Ми всі знаємо, що Манчестер Сіті є найсильнішою командою в світі, вони є фаворитами, але ми виклали все, щоб потрапити сюди, і викладемо все ввечері. У них 23-24 чудових гравця, тому ви не можете просто вибрати одного чи двох, щоб стежити за ними.

Щодо Онана? Він фантастичний воротар, який одразу намагався залишити свій слід щодня. Він ділить роль із Саміром Хандановічем, який отримав місце у фіналі Кубка Італії не лише тому, що він капітан, а тому, що він чудовий воротар, і він довів це також у матчі проти Фіорентини", — підсумував Індзагі .

Матч проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів відбудеться 10 червня.