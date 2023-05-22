Стало відомо, хто обслуговуватиме фінал Ліги чемпіонів

Також визначились судді на фінал Ліги Європи та Ліги конференцій.

Шимона Марциняка з Польщі було призначено головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23, який відбудеться в Стамбулі 10 червня.

Його асистентами будуть Павло Сокольницький та Томаш Лісткевич, а четвертим суддею буде Іштван Ковач із Румунії.

Бригада VAR включатиме Томаша Кв'ятовські, Бартоша Франківська (обидва з Польщі) та Марка Фріца (з Німеччини).

У фіналі Ліги Європи, який проходитиме в Будапешті 31 травня, головним арбітром буде Ентоні Тейлор з Англії, а його помічниками будуть Гері Бесвік та Адам Нанн. Четвертим рефері стане Майкл Олівер.

Іспанська бригада арбітрів на чолі з Карлосом дель Серро Гранде працюватиме на фіналі Ліги конференцій, який відбудеться у Празі 7 червня. Судді на лінії будуть Пау Сербіан Девіс та Гуадалупе Поррас Аюсо, а четвертим арбітром буде Хесус Хіль Мансано.

Зазначимо, що Шимон Марциняк вже працював у фіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі, де його визнали найкращим арбітром 2022 року.