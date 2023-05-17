Стрічка новин

14:25

Мхітарян — перший вірменський футболіст, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

13:56

Думфріс: Чи зможемо ми виграти Лігу чемпіонів? Звичайно, це велика мета для Інтера

13:18

Вокер: Перемога в Лізі чемпіонів стала б вишенькою на торті, ми вписали б свої імена в історію Ман Сіті

12:59

Гвардіола: Сьогодні буде один із найважливіших моїх матчів у Сіті

12:35

Модрич: Звісно, я думаю про шостий Кубок чемпіонів

11:58

Оуен: В Інтері розуміють, що у фіналі Ліги чемпіонів на них чекатиме важчий суперник

11:35

Харгрівз: Фаворитом у фіналі Ліги чемпіонів буде Манчестер Сіті чи Реал

11:11

Калабрія: Виліт Мілана з півфіналу Ліги чемпіонів — це відправна точка. Ніхто не бачив нас на цій стадії змагань

10:53

Вокер: Тиждень тому Вінісіус спробував обіграти мене "райдугою". Я сказав йому: "Не роби це знову, я не хочу бути мемом"

10:34

Мілан уперше в історії не забив Інтеру в чотирьох поспіль дербі