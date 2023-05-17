Мхітарян — перший вірменський футболіст, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Генріх Мхітарян став першим вірменином, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Інтер повторно обіграв Мілан (2:0, 1:0) і вийшов у фінал головного єврокубкового турніру.
Мхітарян вийшов у стартовому складі на обидва матчі. У першій грі він відзначився забитим голом, у зустрічі у відповідь він був змушений покинути поле через травму. Генріх став першим в історії футболістом із Вірменії, якому вдалося вийти у фінал Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Стамбулі, 10 червня.