Ачербі: Мілан намагатиметься створити щось екстраординарне

Захисник італійської команди — про майбутній матч.

Захисник Інтера Франческо Ачербі висловився напередодні матчу з Міланом у другому півфіналі Ліги чемпіонів.

"Це півфінал проти Мілану. Вони хочуть відігратися. Ми це знаємо. Але багато залежить від нас самих — від нашого настрою та рішучості. Мілан намагатиметься створити щось екстраординарне. Тож треба добре підготуватися.

Загалом, ми проводимо хороший сезон, але є відчуття, що чогось все ж таки не вистачає. Подивимося, що станеться до кінця сезону і тоді зможемо підбити підсумок", — наводить слова Ачербі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами закінчився перемогою "нерадзуррі" 2:0. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 16 травня. Початок о 22:00. Зазначимо, що на Football.ua відбудеться текстова онлайн-трансляція матчу.