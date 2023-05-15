Піолі: Зараз, як ніколи, ніхто не думає, що Мілан зможе дійти до фіналу

Тренер поділився думками щодо майбутнього важливого матчу.

Стефано Піолі налаштований на те, що його команда зможе виправити свої помилки, коли спробує компенсувати відставання у два м'ячі у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера у вівторок увечері.

Тренер "россонері" на своїй передматчевій прес-конференції зізнався ЗМІ, що команда припустилася деяких помилок в попередніх матчах, але минуле "не має значення".

Піолі зізнався, що це буде нелегко, але він безмежно вірить у якість, яку він має в своїй команді.

На запитання, як команда готується до півфіналу, Піолі відповів: "Вони готуються найкращим чином, у них велика рішучість, показати кращий футбол, ніж у першому матчі, і виграти гру".

"Непросто готуватися до завтрашнього дня, але ми маємо на увазі важливу мету: виграти матч і вийти у фінал, як ніхто ніколи не передбачав. Зараз, як ніколи, ніхто не думає, що Мілан зможе дійти до фіналу. Я знаю, що ми можемо зіграти чудовий матч.

Ми хочемо виступити на високому рівні. Це довгий матч, ми хочемо почати його добре, потім залишитися в доброму для нас ритмі і скористатися їхніми помилками.

Ми не говорили про Спецію, тільки про завтра. Деякі гравці мріють про такі ігри. Ми знаємо, що починаємо з невигідного становища, але у нас є достатньо якості, щоб перевернути це протистояння.

Ми повинні бути обережними (зі стандартами). Це одна з найбільших переваг наших суперників. Нам також доведеться скористатися можливостями, які ми отримуємо, краще, ніж у першому матчі, Інтер дуже добре захищається.

Ми зробили деякі помилки. Але минуле не має значення. Завтра ми спробуємо обмежити наші помилки до мінімуму, нам доведеться бути більш рішучими та готовими краще читати ці ситуації.

Леау почувається краще, як Круніч і Мессіас, проте вони повинні спершу завершити сьогоднішнє тренування. Якщо все піде за планом, вони будуть доступні", – сказав Піолі.