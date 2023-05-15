Індзагі: Я майже не говорю про арбітрів, навіть якщо іноді не можу з собою втриматися

Тренер Інтера про майбутнє суддівство в матчі.

Сімоне Індзагі підкреслив той факт, що УЄФА призначив французького арбітра для обслуговування матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Міланом, незважаючи на те, що суперники мають сильний французький контингент у своєму складі, але наполягав, що з цим немає "абсолютно жодної проблеми" в його розумінні — поділився коуч думками на прес-конференції.

Клеман Тюрпен буде рефері на Сан-Сіро у вівторок увечері, йому допомагатимуть Ніколас Данос, Бенджамін Пейдж і Стефані Фраппар, а команда VAR складається з Жерома Брісара та Бенуа Мійо.

На запитання, чи були у нього проблеми з призначенням офіційних осіб, Індзагі відповів: "У мене є багато друзів і знайомих у футболі, які зв’язалися зі мною, коли побачили призначення французького арбітра з 4 французькими гравцями в складі Мілана, але це не проблема. У мене є повна впевненість".

Проте були деякі претензії щодо стандартів суддівства на турнірі, особливо в першому матчі проти Мілана минулої середи.

"Я майже не говорю про арбітрів, навіть якщо іноді не можу з собою втриматися", — додав Індзагі. "У першому матчі стався інцидент, який потрібно було вирішити по-іншому.

Я говорю про фол Круніча на Бастоні, який дав би інший і дуже важливий результат. Це було не так".

Поєдинок між Інтером та Міланом розпочнеться о 22:00, трансляція буде на нашому сайті.