Барелла — перед Міланом: Переповнений Сан-Сіро скандуватиме "Чемпіони". Від цього мурахи біжать по шкірі

15 травня 2023

Ніколо Барелла, офіційний сайт УЄФА

Італієць описав неймовірні відчуття на італійському стадіоні.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла висловився напередодні матчу з Міланом у другому півфіналі Ліги чемпіонів.

"У зустрічі з Міланом потрібно буде зіграти сміливо, потужно, всім серцем, але треба пам'ятати, що це футбол, і на полі може статися, що завгодно. Результат матчу можуть вирішити різні чинники. Але слідкувати за матчем буде весь світ. Ми щасливі бути в цей момент на полі.

Якщо уявити переповнений Сан-Сіро, який скандує "Чемпіони", то це саме те, що потрібно. Це дає неймовірні відчуття. Мурахи біжать по шкірі. На таке здатні лише фани Інтера, лише на Сан-Сіро, лише у Лізі чемпіонів.

Цей сезон, безперечно, видався складним. Були злети та падіння, як у мене, так і команди. У Лізі чемпіонів ми грали стабільніше, ніж у серії А. Може, справа в особливому почутті чи атмосфері турніру. Гімн Ліги чемпіонів дає тобі стимул", — сказав італієць.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами закінчився перемогою "нерадзуррі" 2:0. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 16 травня. Початок о 22:00. Зазначимо, що на Football.ua відбудеться текстова онлайн-трансляція матчу.

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