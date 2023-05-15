Барелла — перед Міланом: Переповнений Сан-Сіро скандуватиме "Чемпіони". Від цього мурахи біжать по шкірі

Італієць описав неймовірні відчуття на італійському стадіоні.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла висловився напередодні матчу з Міланом у другому півфіналі Ліги чемпіонів.

"У зустрічі з Міланом потрібно буде зіграти сміливо, потужно, всім серцем, але треба пам'ятати, що це футбол, і на полі може статися, що завгодно. Результат матчу можуть вирішити різні чинники. Але слідкувати за матчем буде весь світ. Ми щасливі бути в цей момент на полі.

Якщо уявити переповнений Сан-Сіро, який скандує "Чемпіони", то це саме те, що потрібно. Це дає неймовірні відчуття. Мурахи біжать по шкірі. На таке здатні лише фани Інтера, лише на Сан-Сіро, лише у Лізі чемпіонів.

Цей сезон, безперечно, видався складним. Були злети та падіння, як у мене, так і команди. У Лізі чемпіонів ми грали стабільніше, ніж у серії А. Може, справа в особливому почутті чи атмосфері турніру. Гімн Ліги чемпіонів дає тобі стимул", — сказав італієць.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами закінчився перемогою "нерадзуррі" 2:0. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 16 травня. Початок о 22:00. Зазначимо, що на Football.ua відбудеться текстова онлайн-трансляція матчу.