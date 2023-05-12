Вальверде: Ігри в Лізі чемпіонів — особливі, тому що це турнір Реала

Хавбек Реала — про майбутній півфінал ЛЧ проти Ман Сіті.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде вважає, що команда здатна повторити успіх минулого сезону та виграти Лігу чемпіонів.

"Ігри в Лізі чемпіонів — особливі, тому що це турнір Реала. У них завжди все інакше, ніж у будь-яких інших турнірах. Зовсім інша атмосфера та енергетика. Усе здається якоюсь унікальною мрією.

Будь-який футболіст, який виступає в європейському клубі, мріє виграти цей турнір. І для фанатів немає нічого прекраснішого за перемогу команди у Лізі чемпіонів, тому що на клубному рівні це найважливіший турнір. Ось чому у вечір матчу Ліги чемпіонів усе завжди сходиться.

У Реалі нас завжди вчили, що потрібно боротися до кінця, тож у нас з Манчестер Сіті є ще 90 хвилин", – цитує Вальверде AS.

Раніше ми писали, що Вальверде кілька тижнів грає з пошкодженням — гравець відчуває біль навіть у повсякденному житті.