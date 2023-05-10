Ді Марціо: Леау незабаром підпише новий контракт

Португалець скоріше всього залишиться надовше в клубі.

Експерт з трансферного ринку Джанлука Ді Марціо припустив, що "ніколи не сумнівався", коли повідомляв про новий контракт Рафаеля Леау з Міланом.

Майбутнє 23-річного португальського вінгера було ключовою темою для розмов у сезоні "россонері", і клуб відчайдушно намагався зв'язати його новим контрактом до цього літа. Його нинішня угода з клубом завершується в червні 2024 року, що робить це літо гарним часом для зацікавлених сторін, щоб спробувати придбати гравця.

Леау довів, що він є центральною фігурою в команді Стефано Піолі, і Мілан наполегливо працює над відновленням вінгера для майбутнього першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів з Інтером.

Виступаючи в студії Sky Sports Italia, Ді Марціо підтвердив, що Леау найближчим часом розпише свій новий контракт з Міланом.

"Він підпише угоду, і навіть скоро. Я вважаю, що вони ніколи не були такими близькими, як за попередні кілька днів. Зрозуміло, що зараз клуб зосередився на завтрашньому матчі, як це зазвичай відбувається, але попередніми днями були дуже позитивні зустрічі, тому я вірю, що після матчу, починаючи з четверга, кожен момент буде сприятливим для виходу у фінальну фазу в перемовинах, повна згода.

Це лише питання часу, а потім Леау відновиться. У мене ніколи не було сумнівів, навіть у найважчі моменти я завжди говорив про спокій і велику впевненість, тому що Леау бажав залишитися, а Мілан — тримати його щасливим.

Очікується, що 23-річний Леау підпише новий п'ятирічний контракт з Міланом на 6,5 мільйона євро чистими за сезон плюс додаткові бонуси, із застереженням про відступні 150 мільйонів євро.