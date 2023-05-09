Дімарко: Дуже радий зіграти у півфіналі та хочу насолодитися цим моментом

Захисника Інтера — про матч 1/2 Ліги чемпіонів.

В рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Мілан прийме на своєму полі іншого представника Італії — Інтер.

Захисник Інтера Федеріко Дімарко розповів про неймовірні відчуття перед матчем.

"Як і з будь-якими дербі, грати у таких матчах неймовірно. Я, як фанат Інтера, бачив дуже багато цих дербі. Дуже радий зіграти у півфіналі та хочу насолодитися цим моментом.

Я був на Сан-Сіро у 2003 році. Як у вболівальника Інтера, у мене залишилися не найприємніші спогади про ті матчі. Але те, що я був там 20 років тому, а зараз можу зіграти в півфіналі... Це неймовірне відчуття.

Як налаштовуватимемося на перший матч? У таких матчах треба грати головою та серцем, треба зосередитися виключно на цій зустрічі. З правильним настроєм ми матимемо шанс витримати тиск уболівальників Мілана", — наводить слова Дімарко офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Мілан — Інтер відбудеться завтра, 10 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Інтер.