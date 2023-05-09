Індзагі: У нашому дусі я не сумніваюся, але ми повинні також використовувати голову

Головний тренер Інтера — про майбутній матч Ліги чемпіонів.

В рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Мілан прийме на своєму полі іншого представника Італії — Інтер.

Головний тренер гостей Сімоне Індзагі вірить у свою команду.

"До першого матчу підходимо з гарним настроєм. Грати треба буде головою та серцем. У нашому дусі я не сумніваюся, але ми повинні також використовувати голову, тому що обов'язково будуть складні моменти. Перегони триватимуть 180 хвилин і не можна про це забувати.

Наші нападники знову забивають. Але я був спокійний і раніше і зберігаю спокій зараз. Хвилюватися треба, коли ти не створюєш моменти. Тепер форварди повинні продовжувати грати так, як грали до цього. Те саме можна сказати про всю команду", — наводить слова Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Мілан — Інтер відбудеться завтра, 10 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Інтер.