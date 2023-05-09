Модрич не відновився від травми на 100%, але вийде в основі проти Сіті

Однак у разі рецидиву хорват може пропустити кілька місяців.

На прес-конференції перед матчем з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів Карло Анчелотті заявив, що Лука Модрич вийде у стартовому складі.

37-річний півзахисник ризикує вибути на кілька місяців у разі рецидиву травми.

Як повідомляє Relevo, хорват не відновився на 100%, тому участь Луки у матчі з Манчестер Сіті пов'язана з великими ризиками.

Незважаючи на високий ризик, Модрич готовий зіграти, оскільки вважає пріоритетом допомогу Реалу у ключових іграх сезону.

Матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 9 травня, о 22:00 за київським часом.