Кроос відповів Руні, який спрогнозував перемогу Манчестер Сіті

09 травня 2023

ТОНІ КРООС, GETTY IMAGES

Німець прокоментував слова англійця.

Тоні Кроос не залишив поза увагою слова Вейна Руні, який прогнозує Манчестер Сіті перемогу у півфінальному протистоянні двох клубів у Лізі чемпіонів.

"Я думаю, що завжди відбувається те саме. Пам'ятаю, як минулого року вони говорили схожі речі. Ніхто не очікував, що ми виграємо, а ми змогли це зробити. Виключаючи останні слова Руні, я можу сказати, що він непоганий хлопець.

Подібні промови не впливають на нас і не мотивують нас ще сильніше, тому що неможливо бути більш мотивованим, ніж ми", — наводить слова Крооса Marca.

Минулого сезону Реал обіграв Манчестер Сіті за сумою двох матчів у півфіналі Ліги чемпіонів.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті.

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