Кроос відповів Руні, який спрогнозував перемогу Манчестер Сіті

Німець прокоментував слова англійця.

Тоні Кроос не залишив поза увагою слова Вейна Руні, який прогнозує Манчестер Сіті перемогу у півфінальному протистоянні двох клубів у Лізі чемпіонів.

"Я думаю, що завжди відбувається те саме. Пам'ятаю, як минулого року вони говорили схожі речі. Ніхто не очікував, що ми виграємо, а ми змогли це зробити. Виключаючи останні слова Руні, я можу сказати, що він непоганий хлопець.

Подібні промови не впливають на нас і не мотивують нас ще сильніше, тому що неможливо бути більш мотивованим, ніж ми", — наводить слова Крооса Marca.

Минулого сезону Реал обіграв Манчестер Сіті за сумою двох матчів у півфіналі Ліги чемпіонів.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті.