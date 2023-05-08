Гвардіола: Ми тут не заради реваншу

Головний тренер Манчестер Сіті — про гру з Реалом.

Реал на Сантьяго Бернабеу у Мадриді прийме Манчестер Сіті у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

Головний тренер англійської команди Хосеп Гвардіола вважає, що ця гра не буде реваншем за тогорічну поразку.

"Ми приїхали сюди з натхненням. Нині ми на ходу. Ми тут не заради реваншу. Для нас це просто чергова нагода. Якось ми виграємо Лігу чемпіонів. Постараємося зробити це вже цього сезону. Цього не трапилося у минулому розіграші, бо нам випав Реал.

Ми вже сім років тому хотіли виграти Лігу чемпіонів. Минулого сезону світ ніби звалився для нас, але ми знову тут. Головне – стабільність. Важливо, що ми з кожним роком намагаємось стати кращими. Минулого сезону ми теж були готові. Зараз у нас майже та ж команда – той самий тренер, той самий кістяк гравців, але різниця є. Головна відмінність у тому, що гру у відповідь ми проведемо вдома", — наводить слова іспанця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 9 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті.