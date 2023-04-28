Модрич може пропустити перший півфінал Ліги чемпіонів з Ман Сіті

Хорват отримав травму.

Півзахисник Реала Лука Модрич може пропустити перший півфінал Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Хорват отримав надрив м'язів задньої поверхні лівого стегна. Очікується, що гравець вибув два тижні. Таким чином він пропустить фінал Кубка Іспанії з Осасуною 6 травня та навряд зможе взяти участь в матчі з Манчестер Сіті 9 травня.

Нагадаємо, що контракт 37-річного футболіста з Реалом розрахований до кінця цього сезону.

Лука забив 4 голи й віддав 3 результативні паси у 28 матчах Ла Ліги цього сезону.

Раніше повідомлялось, що Модричу запропонували солідний контракт у Саудівській Аравії.