Барелла — автор найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів

Італійський хавбек допоміг своїй команді пробитися до півфіналу найпрестижнішого єврокубку.

Центрального півзахисника міланського Інтера Ніколо Барела визнано автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

26-річний італієць відкрив рахунок у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки на 14-й хвилині, розібравшись із обороною суперника хибним замахом.

Згодом фінальний свисток зафіксував результативну нічию 3:3, що дозволило "нерадзуррі" вийти у півфінал ЛЧ, де вони зустрінуться з Міланом.

Нагадаємо, перший півфінальний поєдинок між Міланом та Інтером відбудеться 10 травня, тоді як матч-відповідь запланований на 16 травня.