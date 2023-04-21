Вальверде — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Серед кандидатів також були Рафаел Леау (Мілан), Лаутаро Мартінес (Інтер) та Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті).

Центрального півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверда визнано найкращим футболістом тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

24-річний уругваєць допоміг "вершковим" знову здобути перемогу у матчі-відповіді 1/4 фіналу турніру над лондонським Челсі (2:0), за рахунок чого іспанська команда впевнено пробилася до півфіналу, де зустрінеться з Манчестер Сіті.

У тому протистоянні з лондонцями Вальверде відіграв до фінального свистка та відзначився результативною передачею.

Серед кандидатів також були Рафаел Леау (Мілан), Лаутаро Мартінес (Інтер) та Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті).

Нагадаємо, перший півфінальний поєдинок між мадридським Реалом і Манчестер Сіті відбудеться 9 травня, тоді як матч-відповідь запланований на 17 травня.